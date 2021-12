Canales Rivera revela qué le pareció el tuit 'anti taurino' de Alba Carrillo

MADRID, 25 (CHANCE)

Tras las sorprendentes fotografías de Canales Rivera y Alba Carrillo en las que aparecían en actitud cariñosa, la pareja se ha apresurado a desmentir una bonita historia de amor dejando claro cuales son las intenciones de ambos que lejos quedan de convertirse en la pareja del año. "Ahora mismo somos amigos, ella es una mujer increíble, ya lo sabéis y yo me divierto mucho. Su madre es intimísima y me llevo fenomenal" ha explicado el diestro de lo más sincero.Aunque sin duda alguna entre Alba y Canales existe una maravillosa relación de amistad que podría convertirse en algo más, ambos coinciden en que van a disfrutar al máximo del momento que están viviendo sin mirar lo que pasará en un futuro.Mientras que Canales Rivera forma parte del mundo taurino desde hace años, un tuit de Alba de hace algunos meses pone de manifiesto que la colaboradora no estaría del todo a favor de la fiesta nacional: "Matar toros no me parece maestría de nada". Tras esta revelación, el diestro deja claro que la opinión personal de la colaboradora no sería un problema entre ellos: "No creo que lo sea".