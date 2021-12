Canales Rivera piropea a Alba Carrillo tras la sentencia de la modelo: "La respeto, la admiro"

MADRID, 28 (CHANCE)

Si hace una semana pensábamos que Alba Carrillo y José Antonio Canales Rivera iban camino de convertirse en una de las parejas de 2022 después de ser pillados compartiendo arrumacos y confidencias en la noche madrileña, poco después la posibilidad de un noviazgo entre ambos saltaba por los aires. Y es que el silencio del diestro ante los ataques de Jorge Javier Vázquez a Lucía Pariente en la final de 'Secret Story' por asegurar que Cristina Porta habría escondido un bolígrafo durante el reality provocaron la ira de la modelo que, sin dar crédito a que su 'amigo especial' no tomase partido por su madre, cargaba contra él en Instagram: "Lo del señor Canales Rivera sin palabras. Él lo sabía, él lo contó a la casa, y cuando tiene que defender la verdad y a una amiga, se acojona y se calla. Decepción".

Unas palabras que no han afectado "para nada" a Canales que, con la mejor de sus sonrisas, confesando estar "estupendamente" y pensando en irse de fiesta con varios amigos al sur de nuestro país, ha dejado claro que nunca se planteó más que lo que vimos con Alba Carrillo. "Sois vosotros los que os habéis empeñado en que iba a tener una relación que iba a durar en el tiempo", aseguraba este lunes en 'Sálvame' el colaborador, impasible tras los ataques de la modelo, por quien reconoce sigue sintiendo "cariño, admiración y respeto".

Así nos lo ha contado Canales Rivera durante una cena con algunos de sus compañeros en 'Secret Story' en la que no vimos a Lucía Pariente pero sí a los Gemeliers y a Miguel Frigenti y en la que el torero ha dejado claro que nunca pretendió decir que lo suyo con Alba no iba a ningún sitio. "Yo no he dicho nada y sigo teniendo muchísimo cariño por Alba" ha confesado, desmintiendo los rumores de que ya podría estar interesado en otra mujer.

Insistiendo en que su relación con la modelo "no es que esté acabada o no acabada porque no ha habido una relación" Canales se ha sincerado sobre qué siente por Alba tras este inesperado distanciamiento por su falta de apoyo a su madre en la final de 'Secret Story': "Siento respeto, admiración, cariño y no creo que ni ella ni yo nos merezcamos ese trato después de la que ya hemos pasado" ha señalado, sin revelar si tendría una nueva cita con la colaboradora ni si ha podido hablar con ella tras los últimos acontecimientos. ¡Dale al play y no te pierdas sus declaraciones!