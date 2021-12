Canales Rivera desvela cómo ha pasado Nochebuena

MADRID, 26 (CHANCE)

Canales Rivera está de plena actualidad por la guerra mediática que parece que ha empezado Alba Carrillo porque considera que no sacó la cara por su madre cuando ésta discutía con Jorge Javier Vázquez en el plató de 'Secret Story'. Parece que los dos tortolitos han pasado de todo a nada en menos de cinco días, ya que la colaboradora escribía en sus stories un mensaje cargado de dolor por la decepción que se llevó por su amigo.

"No tengo ni cara, ni ganas" nos decía Canales Rivera en la mañana de este domingo cuando le preguntábamos por cómo había pasado Nochebuena. Y es que este año ha sido especialmente duro porque ha habido pérdidas en su familia, pero eso no ha entristecido la Navidad: "Bueno, los que faltan imagino que querían que estuviéramos más, estando en familia es mucho más fácil".

Le hemos preguntado por cómo se encuentra su madre y Canales nos ha confirmado que está bien porque ha estado muy entretenida con todos sus nietos: "Mi madre bien, han estado mis hermanos, los niños que están en casa, mis sobrinos. Muy bien y muy contentos".

En cuanto al mensaje que lanzaba Alba Carrillo pos redes tras ver que Canales no defendía a su madre en plató, el colaborador no ha querido entrar: "No tengo ni idea, no tengo nada que decir, prefiero quedarme con las fechas que estamos y con la familia". Eso sí, sigue pensando que es una mujer maravillosa: "Por supuesto que sí"

Canales ha confesado que no cree que Alba esté aprovechándose de la imagen del torero: "Ni lo creo, ni me preocupa que sea así. No tengo que contaros nada. No voy a entrar en una discusión pública, prefiero quedármelo para mí". Ya por último, le preguntamos si ha hablado con su primo, Kiko Rivera y desde lejos nos grita: "No".