Cañada Real Galiana muestra su "vergüenza" por un festival de luz en Madrid cuando 1.800 niños llevan sin ella un año

Hasta 150 personas residentes en la Cañada Real Galiana, según cifras aportadas por los convocantes, se han concentrado este jueves ante la sede de Naturgy de Alto del Arenal (Vallecas) para exigir suministros y que puedan firmar los contratos que demandan, además de mostrar su "vergüenza" por un festival de luces en marcha en Madrid cuando 1.800 niños no tienen desde hace más de un año.

"Es una vergüenza que de aquí al 29 de octubre se vaya a celebrar en Madrid un festival de luces y en la Cañada Real hay más de 1.800 menores sin luz. Para eso (el festival) sí se puede gastar tanto dinero", ha lamentado la portavoz de los vecinos y presidenta de la Asociación Cultural del Sector VI, Houda Akrikrez.

En el Pleno de Cibeles de julio se aprobó por mayoría la adhesión del Ayuntamiento de Madrid a la red internacional LUCI (Lighting Urban Community International) para apostar por "la iluminación pública como herramienta de urbanismo sostenible". Esto se traduciría en que este mes de octubre, del 29 al 31, la capital celebrará un Festival de Luz.

Ya Más Madrid denunció públicamente en la comisión de Familias de esta misma semana que el Ayuntamiento vaya a destinar 99.000 euros a generadores insonorizados del Festival de la Luz pero no a los 1.800 menores de la Cañada, que llevan más de un año sin suministro eléctrico.

SUMINISTRO LEGAL PARA 4.000 PERSONAS

A Naturgy la vecindad le reclama "contratos de luz, suministro legal para la Cañada Real porque no se puede mantener otro invierno más a 4.000 personas sin red eléctrica", ha explicado a la prensa Houda Akrikrez.

Los vecinos y vecinas de los sectores V y VI han acudido a la oficina de Naturgy con los contratos rellenados y firmados. Mientras siguen a la espera tienen claro que no esperan nada de las administraciones. "No vemos nada por parte de las administraciones, no mueven ficha", han asegurado, después de aseverar que ellos seguirán "activos en la lucha".

"Sabemos que donde vivimos es nuestro barrio y nos pertenece. Son nuestros hogares y defendemos que nos están violando un derecho fundamental, que es el suministro eléctrico", ha subrayado la portavoz vecinal, que ha recordado que todos los partidos se comprometieron en 2017 con el Pacto Regional de la Cañada.

"QUE DEJEN DE VIOLAR LOS DERECHOS DE 1.800 NIÑOS"

"Estamos para recordar a la Comunidad que existe un Pacto, que lo cumplan y que dejen de violar ya derechos a 1.800 menores en los dos sectores de la Cañada Real", ha destacado Houda Akrikrez.

Hace mes y medio pidieron una reunión con Delegación de Gobierno, de la que aún esperan respuesta. Sí han celebrado un encuentro con el comisionado regional de la Cañada Real. La portavoz vecinal ha recriminado que les dijera "que no es competencia de la Comunidad de Madrid el suministro eléctrico, que su competencia se limita a la limpieza".

En la concentración también ha estado presente la portavoz socialista en el Ayuntamiento de la capital, Mar Espinar, que ha instado al Gobierno municipal a "recuperar a ese alcalde", José Luis Martínez-Almeida, para dar soluciones a los problemas de ausencia de suministro en la Cañada porque este enclave "es Madrid".