Campanadas: Sabemos cómo va a ser el vestido de Cristina Pedroche, gracias a Josie, su estilista

MADRID, 30 (CHANCE)

Con el carrillón bajando, casi sonando para dar el comienzo al Año Nuevo, hablamos con el artífice y soñador del vestido de Cristina Pedroche para dar las Campanadas que hará dividir a la opinión pública y del que estaremos hablando mientras se constituye el Gobierno. Josie, reputado estilista, periodista y colaborador televisivo nos da las claves del vestido de la Pedroche que estará acompañada por su caballeroso Alberto Chicote.

Con varios interrogantes abiertos y con la cabeza puesta en un look que llamará la atención y dejará con la boca abierta a todos en casa, hemos conocido algunos datos para ir descubriendo algo más del diseño. "Fino, elegante y mucha moda" eran las indicaciones de Pedroche durante la presentación de su figura de cera en el Museo de Madrid.

Más de 650 horas de trabajo en la realización y dedicación de un vestido, que a este paso, va pa poder formar parte de una exposición en el Museo Thyssen con todos los vestidos de Cristina Pedroche o/y Anne Igartibu y del resto de presentadores y presentadoras... ahí, dejamos esta propuesta...

Lo que sabemos es que si fuera un diseño para lucir en la Gala MET, sería de lo más alabado y jaleado en el cuerpo de las grandes celebrities y modelos Hollywoodienses...

¿Quieres saber más del diseño sorprendente de Josie que ha puesto en manos todavía no desveladas?...

P: ¿Cómo vais a sorprender este año?

J: No te puedo contar mucho, pero simplemente decirte que el vestido de este año fue una obsesión que tuve y que desde el minuto cero he compartido con una de las mujeres más valientes que conozco: ¡Cristina Pedroche! Cuando lo hicimos nuestro me puse a luchar contra viento y marea para que un/una tercero/a en discordia compartiese ese sueño y lo hiciese con sus manos y su alma realidad y eso es lo que vais a ver: una obsesión compartida y materializada en la reina de la Nochevieja.

P: ¿En qué os habéis inspirado?

J: Es completamente historicista y bebe de civilizaciones pasadas, lejanas y a la vez futuras... Me gusta pensar que los extraterrestres van a vernos también y ellos han de vibrar tanto como nosotros con este estilismo.

P: Después de haber dado la Campanada durante estos últimos años, ¿cómo afrontáis un Fin de Año más?

J: Con muchas ganas porque aún quedan muchas cosas que decir... Ojalá Cristina Pedroche siga siendo generosa con los telespectadores y quiera seguir al menos un lustro más, porque este evento que ha creado es una plataforma enorme de comunicación de moda e ideas que ojalá inspiren a todos aquellos que lo siguen.

P: ¿Queda algo más con lo que podáis sorprender?

J: La moda es un sistema infinito... No hay campanadas en el mundo que puedan agotar sus potentes mensajes! Podría estar haciendo estilismos rompedores hasta el 2046 porque nada me divierte más...

EL VESTIDO DE CRISTINA PEDROCHE LLEVA MÁS DE 650 HORAS DE TRABAJO

P: ¿Cuántas horas de trabajo ha llevado este diseño?

J: Algo más de 650 horas de muy duro trabajo y de procesos interconectados que he tenido el honor de seguir, de azuzar, de controlar, de hacer de coach en los momentos más duros... ¡Ha sido apasionante! ¡Qué pena que mañana se acabe y qué satisfacción dar este mensaje a todos y haber hecho amigos en el camino que siempre llevaré en mi corazón!

P: ¿Sentís presión a la hora de crear un nuevo diseño?

Presión cero, si no sale un bodrio. Nunca la he sentido en estos 5 años, pero esta vez ha sido el vestido más libre de todos, con menos cortapisas de creatividad derivados de ese peligroso ADN de las marcas y esos pilares que no te dejan crear a veces... Hemos sido libres porque además Cristina Pedroche lo ha favorecido una vez más: Ella da el OK a todo, obviamente, pero creo que jamas me ha dado tanto OK audaz.

P: ¿Pesan mucho las críticas?

J: ¡A mí me encanta que la gente se vuelva loca! Que nos acusen de plagio desenterrando aquellas referencias de moda que forman parte de mi cotidianidad y que por un día están en la palestra mediática. Soy feliz cuando en la prensa se habla de Yves Saint Laurent o de Galliano, porque genios como ellos hacen el mundo mejor y si estuvieran más frescos en la memoria colectiva seríamos más felices; porque la moda puede hacerte muy feliz... ¡Que se lo digan a Cristina!

P: ¿Cómo recibisteis los comentarios del año pasado cuando se aseguró que el vestido era un plagio de un diseño de Yves Saint Laurent?

J: Ya te lo he dicho. ¡Soy feliz!... ¡Pero ese vestido bucólico de los sesenta tiene mil referencias más aunque la más potente es YSL! Amo que la gente que no lo conoce pueda al menos descubrirlo gracias a la comparativa, porque siento que estamos comunicando y ampliando la cultura de moda de las masas y esa es mi misión en esta vida...

P: ¿Qué es lo que más os reconforta después de cada año?

J: ¡A mí el carnaval! Ver cómo la gente se disfraza de Cristina Pedroche con su vestido versión maltrecha y se divierten. Me siento halagado y feliz al ver que un trabajo de un año de tu vida haya llegado a otras gentes alejadas de la moda y ellos lo disfruten. La verdad es que las #Pedrochecampanadas son un divertimento profesional con una potente carga terapéutica.