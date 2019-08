La rocambolesca campaña de los vecinos de Barcelona contra los turistas: "No habléis de Barcelona"

Barcelona es una de las ciudades con más turistas del mundo. Por sus playas, por su clima, por sus monumentos… pero parece que ahora esto se ha convertido en un problema.

La Federación de Asociaciones de Vecinos y Vecinas de Barcelona ha querido promover una campaña para que los turistas que vengan a visitar la ciudad, no hablen de ella.

La presidenta de dicha Federación, Ana Menéndez Martínez de Bartolomé, ha remarcado que Barcelona es la 12º ciudad del mundo con mayor número de turistas y la 4º de Europa. Un hecho que ha provocado que la FAVB haya creado esta campaña para disminuir la cantidad de personas en la ciudad.

"Hemos querido hacer conscientes a los turistas de que ellos también tienen algo que hacer en este sentido y es no explicar que han estado en la ciudad, no explicar los tesoros que han conocido, o como cuando uno va a la montaña a cazar setas y no lo explica”, ha asegurado la presidenta de esta federación.

Asimismo, la presidenta ha definido esta campaña como “llamativa” y que la intención no es “culpabilizar al turista sino hacerlo consciente de que forma parte del problema”.

Una campaña y unas palabras que sin duda han creado mucho revuelo y han indignado a los usuarios en redes.

a algunos se les ha ido la pinza — ENSEÑANZA ARTÍSTICA (@albprica) August 1, 2019

¿Pero qué desastre de discurso es este? Hay que prepararse las comparecencias, por favor — Mónica Martín Roig (@mmartinroig) August 1, 2019

Y esta gente nunca se van de vacaciones? — josempcedi���� (@josempcedi) August 1, 2019

Esta señora que no sabe hablar ¿quién es? �� — Teresa Romero (@teresa_romeroa) August 1, 2019