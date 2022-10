Un camarero alucina por el mensaje que le pone un cliente en el ticket de un pedido: "Nos dio cosa"

En España, los bares son un espacio de ocio bastante habitual, dado que es un punto de encuentro o un lugar para reunirse con los amigos o la familia. Es por ello por lo que solemos pasar muy buenos momentos allí, aunque no siempre es así. En algunas ocasiones, tanto el servicio como el cliente convierten esta experiencia en algo desagradable.

Respecto a esto, gracias a internet, han surgido una serie de espacios donde los clientes pueden compartir sus experiencias en los diferentes establecimientos y ponerles puntuación. De esta manera, quienes se encuentren en búsqueda de un bar o restaurante para pasar un buen rato, podrán contar con las opiniones de otras personas que han ido y así poder facilitar su elección.

Sin embargo, en algunas ocasiones, estas plataformas se convierten en campos de batalla entre el cliente y el hostelero por una mala reseña o puntuación. A raíz de esto, una cuenta de Twitter se ha hecho muy conocida por publicar este tipo de reseñas, además de las quejas o anécdotas que comparten clientes o dueños de restaurantes.





"Le pusimos de regalo el postre"

En esta ocasión, ha sido un restaurante de comida rápida el que ha compartido una divertida anécdota. Estos establecimientos están acostumbrados a recibir pedidos a todas horas, por lo que su trabajo puede convertirse en una dura e intensa jornada. Además, para favorecer la rapidez, los pedidos se hacen por ordenador o por el móvil, lo que permite que se puedan poner mensaje o peticiones adicionales respecto a la comida elegida. En muchas ocasiones, los clientes hacen un eso adecuado de esto, mientras que otros suelen gastar bromas o compartir mensajes algo inesperados.

A las 23:15 horas de la noche llegó un pedido que parecía ser urgente, o eso es lo que transmitió el cliente en el mensaje del pedido. "Entrega sin contacto. Por favor, no me dejó comida. Me muero de hambre", decía el cliente, por lo que se intuyó que es un joven que está en su casa a la espera de una pizza.

Por el mensaje, parece que el cliente es un joven que se ha quedado solo y no tiene habilidades para la cocina o comida en la nevera. Y, en ausencia de su madre, recurre a la o opción de pedir comida a domicilio. "Le pusimos de regalo el postre porque nos dió cosica", apuntaba el establecimiento a la cuenta de Twitter, haciendo referencia a que le regalaron un postre por la falta de comida en su nevera para cuidarle en ausencia de su madre,

