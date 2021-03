Calvo, sobre la prohibición de marchas hoy tras las aglomeraciones del derbi: "No es comparable, fue espontáneo"

Asegura que "el feminismo no está dividido" y dice que la Ley trans "requiere tiempo"

La vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, Carmen Calvo, ha precisado que "no es comparable" la prohibición de las manifestaciones del 8M con las aglomeraciones por el derbi futbolístico de este domingo porque lo de ayer fue "espontáneo" e "irresponsable" mientras que lo de este lunes eran concentraciones organizadas que "pueden poner en riesgo" la lucha contra pandemia de la Covid-19.

"No es comparable, esto es una situación espontánea, no querida, no debida que forma parte de la irresponsabilidad con la que de vez en cuando andan algunos, una situación en la que todos debemos tener un alto grado de autocontrol; y otra cosa es comunicar una manifestación voluntaria, organizada, que en una ciudad como Madrid puede ser una gran concentración de personas que pongan en riesgo la situación que estamos atravesando", ha precisado Calvo este lunes 8 de marzo, en una entrevista en La 1 de TVE, recogida por Europa Press.

Calvo ha asegurado que son "un Gobierno feminista" pero han querido ser "ponderados" y prohibir las manifestaciones del 8M en Madrid porque "en los últimos años" la de la capital de España ha estado "afortunadamente, entre las grandes manifestaciones del mundo", mientras que las de otras ciudades son "previsiblemente menores".

"Previendo todo esto este año, que estamos en Estado de Alarma, con cifras tremendas en Madrid, hemos querido ser ponderados entre dos bienes jurídicos: el derecho fundamental a manifestarse y el derecho a la salud. En el resto del país no, porque pensamos que eran situaciones más controladas", ha subrayado.

Según ha añadido Calvo, a ella le gustaría haber podido salir a la calle este 8M como los "40 años" anteriores que lleva haciéndolo. "Nos gustaría salir con 500.000", ha asegurado. Si bien, ha invitado a las mujeres a no quedarse en la pregunta de si en Madrid se va a poder salir a una gran manifestación y a cuestionar a "otros partidos políticos que están quitando recursos de igualdad".

NIEGA ENFRENTAMIENTO CON LA MINISTRA DE IGUALDAD

Por otra parte, Calvo ha defendido que "el feminismo no está dividido" sobre la Ley trans, ha asegurado que el Gobierno está trabajando en ella pero que "requiere tiempo" y ha negado enfrentamientos con la ministra de Igualdad, Irene Montero.

"Las feministas no estamos divididas porque sabemos cuál es nuestra agenda: acortar brechas de participación, cuota salarial, permisos para ser madre, mantener la ley de interrupción del embarazo, impedir los vientres de alquiler. Esa es nuestra agenda y este asunto (ley trans) le puede afectar por opinión a todo el mundo y claro que el movimiento feminista ha opinado", ha indicado.

Calvo ha achacado el hecho de que se ponga el foco en estas discrepancias entre feministas sobre la ley trans a una "maniobra", a los "intereses de algunos o muchos" para "dividirlas". "Alguien o muchos están interesados en que este debate en el que reacciona el feminismo sea algo que lo divide", ha criticado.

Según ha precisado la vicepresidenta primera, la ley trans forma parte de un paquete de legislación LGTBI que va a hacer este Gobierno y ha subrayado que el feminismo, "que es un alternativa política al patriarcado, tiene que mirar sobre los peligros históricos que la mujeres han tenido y sobre los nuevos" y, por ello, "opina y hace propuestas".

"El feminismo no se puede declinar en singular", ha destacado Calvo, añadiendo que tiene "una veteranía inmensa" y que es "el único movimiento que no ha necesitado estructuras rígidas y unívocas" pues tiene "una permeabilidad extraordinaria". Lo que sí tiene claro el feminismo, según ha dicho, es que ha de "seguir protegiendo las leyes de avance de la igualdad frente a cualquier cosa que pudiera hacer que se tambalearan", como "la ultraderecha".

Calvo también ha negado que tenga un enfrentamiento con Irene Montero por la Ley trans y ha puntualizado que se enfrenta "todos los días a todos los ministros" porque su tarea es "recibir un texto y empezar a decir 'esto sí, esto no". "Con la ministra de Igualdad tengo el mismo trato que tengo con el resto", ha asegurado, al tiempo que se ha preguntado "qué interés tiene una sociedad sexista, machista en que todo sean enfrentamientos entre dos mujeres".

La vicepresidenta segunda ha afirmado que debatir el contenido de la Ley Trans tiene su "dificultad" y "requiere tiempo". "Hacer una ley LGTBI está en el acuerdo de Gobierno, lo que no está es el contenido y debatirlo no es fácil ni es baladí. Hay países que han avanzado en esta materia y han tenido que retroceder. Nosotros vamos a intentar hacerlo y tiene dificultad y requiere un poco de tiempo", ha explicado.