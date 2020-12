Calvo pide tener en cuenta la "complejidad" de la multiculturalidad para reforzar la democracia

La vicepresidenta primera del Gobierno, Carmen Calvo, ha asegurado este miércoles que no va a haber mejora en la democracia ni de los derechos humanos si no se es consciente de la "complejidad" de la multiculturalidad.

En la clausura por videoconferencia de una sesión de Diálogos por la Interculturalidad, organizada por Club de Roma, Palau Macaya de la Fundación La Caixa y la Fundación Secretariado Gitano, ha dicho que no habrá mejora si las sociedades "se empeñan en no ver la complejidad, en no saber administrarla, en pensar qué pasará o que hay una cultura que se puede empoderar jerárquicamente respecto a otra".

Ha afirmado que la complejidad consistiría en la construcción de un sustrato común, y ha reivindicado el patriotismo cívico del dramaturgo Benito Pérez Galdós, como aquel en que la verdadera patria es aquella que tiene que ver con la dignidad de la vida real y la idea de igualdad.

De este modo, Calvo ha asegurado que la diversidad debe existir sin merma de la igualdad, y ha subrayado que los españoles tienen una "gran deuda" con la cultura gitana.

La vicepresidenta ha remarcado que a España le queda "mucho por avanzar" en estos aspectos, con elementos connaturales de la diversidad cultural, pero particularmente con los gitanos, con los que ha asegurado sentirse muy vinculada.