Calvo pide "rotunda unanimidad" contra la violencia machista tras el caso de Tenerife: "Es una semana negra"

La vicepresidenta primera y ministra de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, Carmen Calvo, ha pedido "rotunda unanimidad" contra la violencia machista tras el caso de las niñas desaparecidas de Tenerife, después de que ayer se encontrara el cuerpo de Olivia, la niña de seis años raptada junto a su hermana por su padre, cuya cadáver ha sido recuperado del mar.

"Estamos en una semana negra, absolutamente negra porque significa que, cuantas veces decimos que hay una violencia contra la mujer por el hecho de serlo, desgraciadamente llevamos razón, terriblemente llevamos razon", ha afirmado Calvo con motivo de su asistencia a la reunión del Patronato de la Fundación CERMI Mujeres, en Madrid.

A su juicio, la aparición del cuerpo de la pequeña Olivia, que fue secuestrada junto con su hermana Ana por su padre hace más de un mes, "significa lo que tantas veces hemos dicho las mujeres: se nos ataca no solamente en nosotras mismas sino en lo que más podemos querer que son nuestros hijos".

"No quiero ni pensar, no puedo pensar cómo pueden estar en ese momento las tres familias, especialmente la madre de las niñas", ha reconocido Calvo que también ha mencionado el caso de la joven de 17 años, vecina de Martín de la Jara (Sevilla), presuntamente descuartizada por su novio en Sevilla por lo que ha reiterado las dificultades de las mujeres "para sacar adelante" sus vidas.

Calvo ha hecho un llamamiento a las mujeres para que "denuncien, que vayan a las instituciones, que hablen". "Estamos ahí para ayudar y estamos ahí todos. Estas mujeres cuando escuchan que la violencia es objeto de debate no se sienten reforzadas para salir. Es terrible que haya quien tenga esto en el debate político, que hace muy pocos días hemos escuchado que esto no existe. ¿Qué tenemos hoy q decirles a esas madres y esos padres que se están enfrentanddo en apenas 24 horas a que les hayan asesinado a hijos tan pequeños? ¿Qué les decimos? ¿Qué esto no existe? ¿Que frente a esto no tiene que levantarse la sociedad entera con todos sus instrumentos como lo hemos hecho con otras violencias sobre las que nos arráncabamos las vestiduras?" se ha preguntado.

"Es que no hay manera de entender que haya alguien que no ayude a esto. No hay manera de entender que se acumulen en tan poco tiempo un assesinato tras otro y que esta sociedad no tenga rotunda unanimidad para combatir esto con todas las armas y todos los instrumentos", ha reiterado.

Para Calvo, la sociedad es "injusta y desigual" para las mujeres y "la violencia que acaba en asesinato es el peor rostro de lo que denunciamos". "Sin embargo, nos enfrentamos a quienes lo niegan y a quienes desde la negacion, debilitan la conciencia común de una sociedad que tiene que plantar cara de manera unánime frente a esto y no solamente esto, es que no ayudan a seguir avanzando en decisines políticas", ha lamentado.

Por todo ello, ha asegurado que se trata de "un problema tremendo, el problema más grande en términos de seguridad de una sociedad que se quiere mirar con dignidad a sí misma". "Esto es el dolor terrible que todos deberíaamos de sentir y frente al que todos tenemos que buscar maneras de reaccionar y de seguir avanzando", ha apostillado.

"Las mujeres somos objeto de violencia y nos asesinan, nos acosan, tenemos delitos sexuales especialemente contra nosotras porque somos mujeres. Esta es la historia durísima de una humanidad machista y patriarcal contra nosotras y esto es así y las mujeres no vamos a parar", ha añadido.

"Hoy lo vamos a ver en las calles: este mundo es tan nuestro como el de los demás y necesitamos que toda la potencia del Estado reaccione contra esta situación" ha reiterado.