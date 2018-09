Calvo pide al PP que no agite el discurso migratorio del peligro en la UE

La vicepresidenta del Gobierno y la Presidencia, Relaciones con las Cortes e Igualdad, Carmen Calvo, ha pedido al PP que en política migratoria en la UE se sitúe junto al Gobierno en el discurso de la democracia, frente al de quienes "agitan los vientos del peligro y la desconfianza".

"No se apunte a ese discurso en Europa, no se apunten ustedes, el PP, al discurso que en Europa está soplando el viento del peligro, de la desconfianza, apúntense a defender los valores de la democracia, que son lo que representa Europa en el mundo, no agiten eso", ha aseverado Calvo.

En el pleno de Control al Gobierno, la vicepresidenta ha respondido así a la portavoz del PP, Dolors Montserrat, quien ha preguntado si considera "fracasada o inexistente" la política de migración del Ejecutivo.

"Inexistente la política que ustedes mantuvieron, la nuestra, coherente", ha aseverado la vicepresidenta, quien ha destacado que el Gobierno está llevando a cabo una política eficiente y que resuelve problemas, como el reparto entre las comunidades autónomas de los menores extranjeros no acompañados.

Calvo ha reprochado a Montserrat que se esté especializando en los plenos en preguntas sobre temas que cuando gobernaba el PP no resolvió "por ausencia y por incompetencia".

"Hacer política es tener criterio y aplicarlo a las circunstancias; cuando 630 personas estaban a punto un día de hundirse en el Mediterráneo, este Gobierno no miró para otro lado y cumplió con sus obligaciones en materia de derechos humanos", ha señalado la vicepresidenta.

La diputada del PP ha acusado al Gobierno socialista de llevar a cabo la política migratoria "más sangrante" que pasa de "brazos abiertos en Valencia a la devolución en caliente" en las vallas de Ceuta y Melilla.

"Ustedes querían sorprender al mundo con su monopolio de la generosidad y han sorprendido, ciertamente que han sorprendido, con el monopolio de la incompetencia y de la irresponsabilidad", ha señalado la parlamentaria popular.

"Su Gobierno es el auténtico efecto llamada con un presidente que sólo piensa en las fotos, con un ministro del Interior que sólo piensa en sacar las concertinas y con una vicepresidenta, usted, que piensa que las fronteras, como el dinero público, no son de nadie", ha añadido la parlamentaria popular.