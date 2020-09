Calvo advierte de que el negacionismo de Vox de la violencia de género está "debilitado la lucha" contra esta lacra

La vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo ha advertido de que el negacionismo de Vox de la violencia de género ha "debilitado la lucha" contra esta lacra. Según ha explicado, mientras en España se mantiene el debate sobre "si existe o no" la violencia machista, no se dan "pasos contundentes" todos "unidos".

En una entravista en Canal Sur, recogida por Europa press, Calvo se ha referido a la macroencuesta sobre violencia de género realizada por el Ministerio de Igualdad, de la que este miércoles se conocieron los resultados. Unos datos, según Calvo, "demoledores", ya que determinan que una de cada dos mujeres españolas ha sufrido a lo largo de su vida algún tipo de violencia machista, y que "desmienten de punta a cabo" el relato de Vox cuando niega la violencia de género.

En sus declaraciones reconoce que las medidas contra esta lacra "a veces cuestan trabajo" y van "lentas". "Demasiado, cuando están muriendo mujeres", ha lamentado, antes de recordar que esta materia tiene que se la "gran tarea" de la democracia, puesto que se trata de "garantizar a más de la mitad de la población que esto no ocurra". La vicepresidenta recuerda que esto es una cuestion de "seguridad", "libertad" y "derechos".

CONCIENCIA SOCIAL

En este sentido, apunta que esto no será posible mientras en España haya "un partido negacionista" que "arrastra" hacia "un debate falso". Esta situación, ha asegurado, ha "debilitado la lucha", porque "mientras se debate si existe o no la violencia, que Vox niega, no se siguen dando pasos contundentes, unidos y todos juntos fente a lo que ocurre".

"Es muy grave esta situación, poque este era un país donde había un gran debate constante que generaba mucha conciencia social y la conciencia social y cívica hace mucha falta, porque es lo que frena al potencial núcleo de varones que pueden ser violentos", ha declarado Calvo, antes de puntualizar que, la mayoría de hombres tienen "cánones democráticos" que también "aplican a sus relaciones".

La 'número dos' de Sánchez ha destacado, por otra parte, que si se confirma como violencia de género el caso de una mujer asesinada en Jerez, serían 32 las víctimas de esta lacra en lo que va de año. "Esto significa que lo que decimos desde el feminismo y la lucha contra la violencia machista es un asunto gravísimo en cantidades y en tipos de violencia y la gran obligación de la democracia es plantearse eso como objetivo número uno", ha concluido.