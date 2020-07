Calvo aboga por un feminismo para todas frente a la confrontación

La vicepresidenta primera del Gobierno, Carmen Calvo, ha defendido la visión global del feminismo, un movimiento al que le "importa mucho más el avance general de todas" que "seguir temas pequeños en los que siempre hay confrontación".

"Seguimos viviendo en un mundo al que le queda un lastre inmenso de patriarcado, de sexismo y de injusticia contra más de la mitad de la población", ha subrayado Calvo en el curso "Mujer y liderazgo en tiempos de crisis. Impacto de género, liderazgo y gestión antes, durante y después de la COVID-19" de la Universidad Complutense de Madrid, este lunes.

La vicepresidenta ha defendido que la agenda del feminismo sigue siendo la misma de los últimos dos siglos, "desgraciadamente porque avanza poco y desde luego en una parte del planeta no avanza casi nada".

Calvo ha abogado por "la transversalidad de la pelea monumental de las mujeres a lo largo de la historia" y ha incidido en que aún hay que luchar contra la violencia sobre la mujer, avanzar para abolir la prostitución o acabar con la discriminación en los salarios.

"El feminismo en su complejidad, en su inmensidad, no es un apartado de propuestas, es el canal central de la democracia en el siglo XXI. (...) La democracia no puede seguir avanzando si no da respuesta a la agenda de las mujeres", ha dicho.

La vicepresidenta ha reconocido que el feminismo tiene "enemigos ocultos y muy sutiles", por lo que, a su juicio, cada día está más obligado a "afinar conceptos, ideas y argumentos".

Para Calvo, el feminismo y la lucha contra el cambio climático son los dos ejes sostenedores del futuro.

La vicepresidenta ha sostenido que los cuidados han de recibir el foco de la política, pero considera un error que sea una cuestión reivindicada sólo por la mujer porque de esa manera, ha manifestado, se fortalece una idea absolutamente tópica de género por cuanto las mujeres tienen "todo el derecho y la aspiración de estar en todos los registros de la vida".