El calvario de la dueña de una casa okupada: "Me dijo que no se iba y que tampoco me iba a pagar"

Podríamos pensar que la desgracia de Cristina comenzó con el accidente de tráfico que la obliga a volver a casa de sus padres y a alquilar su piso para poder tener ingresos. Sin embargo, lo que ella recuerda como una pesadilla es cuando la inquilina deja de pagar. "La señora dice que ni se marcha, ni me paga. Yo denuncio y comienza mi calvario, pues me amenaza, me intenta agredir. Yo voy a la Policía. Lo paso muy mal, psíquicamente me afecta muchísimo".

En Alemania o Reino Unido habrían tardado 24 horas en desalojarla, 48 en Francia. Pero la clave está en que en esos países van a la cárcel. "Cambiar las leyes, para penalizar debidamente estas conductas y debe ir acompañada de la creación de viviendas sociales", explica a COPE Toni Miranda, desde la Asociación de Afectados.

Mientras Cristina sigue su calvario, Podemos y PSOE se enzarzan en una nueva batalla política que vuelve a frenar cualquier cambio legislativo.

A pesar de que esta situación se repite cada vez más a lo largo y ancho de nuestro país, la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, ha reafirmado que la "'okupación' no es un problema" del país mientras que sí es una "urgencia" actuar ante la subida de las hipotecas o los precios del alquiler, instando a prolongar la limitación de subida al 2% que está dentro del decreto anticrisis.

Por tanto, ha lamentado que el PSOE haya impulsado, de forma sorpresiva, una enmienda 'antiokupas' para proceder al desalojo en 48 horas, ante la cual el grupo parlamentario de Unidas Podemos "en consecuencia".

En declaraciones en los pasillos del Congreso, Díaz ha urgido a avanzar en la ley de vivienda, dado que ahora las familias no pueden hacer frente al pago de un alquiler digno, puesto que los precios en las grandes ciudades son ahora "misión imposible".

También ha llamado la atención en la "aparición por sorpresa" de esta enmienda del PSOE para plantear que los tribunales actúen en 48 horas en casos de 'okupación', mientras que los señalamientos de juicios por demandas de despido, que es algo "gravísimo" porque supone que una persona se queda sin su sustento, tardan como mínimo dos años.

En este punto, ha insistido en que el fenómeno de la 'okupación' "no es el problema de España" a tenor de los datos de los tribunales de justicia, y sí la cuestión de la concentración de pisos "en pocas manos" o la vivienda vacía.