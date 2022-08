El calor aprieta: alcanza los 42 grados y no remitirá hasta el jueves

La tercera ola de calor de 2022 podría alcanzar este martes sus registros más elevados con 42 grados de máxima previstos en puntos del centro y el oeste peninsular y alertas en toda España, excepto en Murcia y Asturias, un calor sofocante que no dará respiro, al menos, hasta el próximo jueves.



Los pronósticos de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) indican que desde el pasado domingo 31 de julio y hasta mañana miércoles España estaría "inmersa en un episodio cálido en el que posiblemente se superen los umbrales de intensidad, persistencia y extensión necesarios para poder catalogar al episodio como ola de calor", ha señalado el portavoz de la Aemet, Rubén del Campo.



Sería, por tanto, la tercera ola de calor del año que tendría en la primera parte de la semana registros anormalmente altos para la época -de 5 a 10 grados más de lo habitual, según la Aemet- pero sin llegar a los picos de 44 o 45 grados que se alcanzaron en las olas de junio y julio pasados en el valle del Guadalquivir, vegas del Guadiana, valle del Tajo, Comunidad Valenciana o en el Cantábrico oriental.



La máximas registradas en esta nueva ola de calor quedarían por ahora también muy lejos del récord oficial de temperatura más alta medida en España durante una ola de calor que ostenta la localidad cordobesa de La Rambla, donde el 14 de agosto de 2021 se alcanzaron 47,6 grados a las 16:48 horas.



Veinte minutos antes y en ese mismo día, los termómetros de la también localidad cordobesa de Montoro marcaban 47,4 grados y junto con La Rambla, ambos municipios pasaron a formar parte de los registros del Banco Nacional de Datos Climatológicos de Aemet, según ha explicado su portavoz.



Transcurrido casi un año de aquello, una nueva ola de calor -la primera de agosto y la tercera en lo que va de 2022- dejó ayer lunes 44,6 grados de temperatura poco después de las cinco de la tarde en la localidad abulense de Candeleda, que ostentó así el récord de máximas de ese día, según informa la Aemet en su página web.



Además, en el primer día de agosto Almadén (Ciudad Real) y Talavera de la Reina (Toledo) llegaron a 43 grados y Zarza la Mayor (Cáceres) y Ribadavia (Ourense) alcanzaron los 42,8 grados.



Las noches más frescas se registraron en las localidades de Posada de Valdeón (León), con 9 grados a las siete de la mañana; seguido de Villalbino, también en León, con 9,1 grados y del municipio leridano de Cap de Rec, con 9,8 grados.



Hoy martes las temperaturas han vuelto a subir, han disparado las alertas meteorológicas en todas las comunidades del país excepto en dos, Asturias y Murcia, y han activado el aviso naranja (riesgo importante) en 10: Andalucía, Aragón, las dos Castillas, Extremadura, Galicia, la Comunidad de Madrid, Navarra, La Rioja y Canarias.



Según indica la Aemet, la máxima de este martes se espera en la provincia de Córdoba, con 42 grados previstos, los mismos que en buena parte de la comunidad extremeña, mientras en el valle del Guadalquivir y en la provincia de Jaén llegarán a 41 grados de máxima, al igual que en la provincia de Toledo, en Castilla-La Mancha.



Además de calor, hoy martes se anuncian cielos despejados por la mañana, pero a partir del mediodía comenzarán a crecer nubes de evolución que dejarán chubascos y tormentas en el centro y este peninsular, localmente fuertes y con posibilidad de estar acompañados de rachas intensas de viento y de granizo.



Ciudades como Barcelona, Almería, Cáceres, Toledo o Madrid tendrán noches tórridas y probablemente no bajarán de 25 grados.



Mañana miércoles las temperaturas bajarán en el norte y en el oeste y no cambiarán en el resto, o incluso, subirán ligeramente en el Mediterráneo y de nuevo se superarán los 35 grados en buena parte de la mitad norte y de Baleares y los 37 o 38 grados en el centro y sur.



De nuevo rondarán los 40 grados en el Tajo, Guadiana y Guadalquivir, y las noches serán tropicales en el Cantábrico y tórridas en puntos de la costa mediterránea, centro y sur de la Península.



Volverán a crecer nubes de evolución en la tarde del miércoles, con tormentas localmente fuertes en el entorno de los Pirineos, Sistema Ibérico y zonas próximas, que a partir del jueves se extenderán por el Cantábrico, donde podrían caer algunas lloviznas.



En Canarias seguirá haciendo calor, sobre todo en la isla de Gran Canaria, que continuará mañana miércoles en alerta naranja.



Entretanto, muchas comunidades mantienen activada la alerta sanitaria y han adoptado medidas preventivas por ola de calor mientras desde Protección Civil aconsejan extremar las precauciones y protegerse del sol, en especial durante las horas centrales del día.



Asimismo, recuerdan que el riesgo de incendio sigue siendo extremo en casi toda España, especialmente en la mitad oeste peninsular, en buena parte de la mitad norte y en ambos archipiélagos, por lo que piden extremar las medidas de precaución contra el fuego.