Calles semivacías en Madrid y “Me quedo en casa” como insignia ante COVID-19

Ana Márquez

El cierre de los locales de ocio se hará efectivo este sábado para evitar la expansión del coronavirus entre los madrileños pero este viernes ya se ha notado el descenso de viandantes en las calles, con locales cerrados y un llamamiento de me quedo en casa en los balcones de las casas.

A partir de este sábado todos los establecimientos de ocio (bares, restaurantes y discotecas) cerrarán, no así los comercios de alimentación y farmacias, para evitar la propagación del coronavirus en la región, donde hay 64 fallecidos y cerca de 2.000 contagiados.

Los locales de ocio quedarán cerrados pero seguirán teniendo permiso para abrir los supermercados, fruterías, pescaderías, carnicerías, panaderías, farmacias, gasolineras, estancos o kioskos, además de las secciones de comestibles de las grandes superficies.

Sin embargo, en las semivacías calles de Madrid resuena la duda de ¿qué pasará mañana?. Ante la incógnita de cómo afectará el estado de alerta que ha decretado el Gobierno de Pedro Sánchez, los madrileños no han dudado en correr a los supermercados para atesorar alimentos para sus despensas y vaciar los estantes de papel higiénico, el que parece el productos más preciado en los tiempos del coronavirus.

En la puerta de los supermercados se han colocado guantes de plástico para que la gente toque los productos y el dependiente de una de estas grandes superficies ha asegurado a Efe que la declaración de estado de alarma ha hecho que más gente acuda a comprar alimentos.

Si la gente sigue saliendo a la calle o yéndose a los pueblos y la playa, lo único que va a pasar es que nos cierren la comunidad. Vamos a pagar justos por pecadores, se queja Marta a Efe, quien ha acudido a un supermercado a comprar leche no por la psicosis del desabastecimiento sino porque realmente no tenía en casa.

La movilización digital del Yo me quedo en casa se ha hecho analógico en la capital y algunos balcones aparecen adornados con banderas en las que se pueden leer Me quedo en casa para concienciar a los convecinos de la necesidad de permanecer en el domicilio para no propagar el virus.

Ante el inminente cierre de los comercios, los fumadores son precavidos y hacen colas en diversos estancos para no quedarse sin su dosis de nicotina. Carmen ha comprado tres cartones: Imagínate, nos matamos entre nosotros por no fumar en lugar de que nos mate el bicho ese, dice al dependiente.

¿Qué me recomiendas para estos días de cuarentena?, pregunta una joven en Traficantes de Sueños. Esta librería no tiene la cola de los estancos pero una de las dependientas reconoce a Efe que sí que ha acudido bastante gente, no en masa, a comprar libros para estos días donde la oferta de ocio ha quedado limitada a ser disfrutada en casa.

Los dueños de mascotas también se han mostrado preocupados con la alimentación de sus animales ya que han acudido a las tiendas especializadas para abastecerse. Carlos convive con dos gatos y de su bolsas sobresalen decenas de latas de comida: No me gustan las que venden en el supermercado así que compro para un par de semanas, por si acaso.

Las colas se han propagado por los comercios de alimentación mientras en el resto del centro de Madrid se ha compuesto una imagen atípica en la ciudad: numerosas calles semivacías y apenas gente.

Los viandantes en la céntrica calle de Fuencarral se pueden contar con los dedos de las manos y nadie entra en las pocas tiendas que están abiertas; los dependientes esperan en la puerta de los establecimientos que entre alguien, y el resto mantiene las verjas bajadas y con carteles de Cerrado hasta nueva orden. Nos preocupamos por su salud. Por favor, quédate en casa.

Lo mismo ocurre en la calle de Preciados con una imagen atípica para un viernes tarde y con un día soleado de clima primaveral. Son pocos los que pasean por esta céntrica vía peatonal de la capital y, aquellos que lo hacen, van ataviados con el vestuario anticoronavirus: mascarillas y guantes de látex.

Las tiendas de la cadena Inditex que pueblan la Gran Vía y Preciados permanecen cerradas pero recuerdan en sus escaparates que se puede seguir adquiriendo productos a través de sus páginas web.

Un solitario Mario Bros recorre la Puerta del Sol en busca de algún turista que quiera fotografiarse con él pero no sucede. No existe bullicio en la Plaza Mayor que ya ha recogido las terrazas y un cónclave de baristas se reúne en la calle Argumosa, en el barrio de Lavapiés, para ver si cierran o no este viernes sus terrazas.

En la plaza de Jacinto Benavente, un músico callejero canta coronavirus, coronavirus, lávense las manos, háganlo seguido / coronavirus, coronavirus, no se toquen la cara, evítenlo amigos. Una recomendación convertida en canción para los días de un fin de semana de cuarentena en Madrid. EFE

