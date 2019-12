Calendario de adviento: looks de última hora para Nochebuena y salva tu fiesta

MADRID, 24 (CHANCE)

La Nochebuena es una de las veladas más especiales y emotivas del año. Nos reunimos con nuestra familia y amigos en una cena casi mágica, y es por eso mismo que queremos estar perfectas y muchas veces nuestro look puede ser el motivo de ese estrés de última hora. Desde CHANCE queremos ayudarte a tenerlo todo bajo control y te damos las claves de un estilismo de emergencia con el que acertar siempre.

APUESTA POR EL NEGRO

Si te ha pillado el toro y no has tenido tiempo de salir de compras y horas antes de la cena te has dado cuenta que no tienes que ponerte, esta es la opción más eficaz: apuesta al negro.

Un vestido negro básico o un pantalón con una blusa pueden convertirse en tus mejores aliados. Además puedes aportar un toque de distinción acompañando el look con una blazer del mismo color y si ya quieres dale el toque más festivo añade color con los complementos, jugando con el dorado o el rojo para aportar el toque más navideño.

LENTEJUELAS

Parece que la Navidad se ha convertido en esa fecha en la que podemos permitirnos piezas más extravagantes o festivas y que te hayas olvidado de preparar tu look no tiene porque hacerte pasar desapercibido.

En ese caso las lentejuelas son unas buenas amigas que además pegan con absolutamente todo, por eso mismo es conveniente siempre tener en el armario una vestido o chaqueta de lentejuelas que rescatar en ocasiones especiales y para fechas especiales como la Nochebuena, así que rebusca en tu armario porque seguro que tienes escondida alguna prenda que te haga brillar.

UN BUEN TACÓN

Completamente poderoso es el efecto de un buen tacón, capaz de transformar cualquier look básico en un look de noche. Si a última hora todavía no sabes que ponerte, rescata tu tacón más alto que ya habrá tiempo para ponerse unas bailarinas para seguir bailando al final de la noche.

VESTIDOS BRILLI-BRILLI

Si el mismo día 24 tienes tiempo de irte de tiendas pero con el agobio de última hora no sabes que ponerte, un vestido dorado o plateado siempre será una buena opción para una noche de celebración. C&A ha sacado una colección de fiesta que te apostará toda la elegancia para una noche repleta de glamour y cómo no, mucho brilli-brilli.