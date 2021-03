Cae un 11% el número de niños que se cepillan los dientes dos veces al día durante 2020, según un estudio de Signal

Uno de cada cuatro niños alrededor del mundo no se cepilla los dientes día y noche, con una reducción de un 5 por ciento en el cepillado de dos veces al día por parte de los padres, y una caída del 11 por ciento en comparación con el año 2019, según un estudio de Signal.

Este estudio se ha realizado a 7.000 personas de 8 países distintos y han participado 15 dentistas de 3 países para entender cómo se ha visto afectada la salud bucodental por la pandemia. Entre otros datos, ha revelado que la COVID-19 ha llevado a que las personas se replanteen su salud y bienestar y, por ello, 7 de cada 10 afirman que van a priorizar más que nunca su salud física y mental, reorientándose hacia hábitos más saludables.

Sin embargo, este cambio positivo no se traslada en el cuidado bucodental ya que 2 de cada 3 personas, equivalente a un 64 por ciento, admiten que no están preocupados/as por su salud dental, a pesar de que un 70 por ciento ha experimentado problemas de salud bucal como dolor en los dientes y caries, sobretodo, desde que empezó la pandemia.

En cuanto a los niños, los padres afirman que a raíz de la pandemia se han relajado con los hábitos de salud bucal de sus hijos. De hecho, un 61 por ciento de los padres dejan a sus hijos comer comida con azúcares antes de ir a dormir, mientras que un 35 por ciento comentan que no inculcan a sus hijos la necesidad de cepillarse los dientes.

No obstante, ser un modelo de buenos hábitos bucales, como lavarse los dientes día y noche es necesario, ya que el estudio muestra cómo los niños copian los comportamientos de lo que ven. Los niños son 7 veces más propensos a no lavarse los dientes si sus padres no se los lavan dos veces al día, de acuerdo con este estudio.