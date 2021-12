2 de cada 10 reservas de comidas y cenas de empresa se han cancelado

“Justo ahora, hace media hora, me acaban de cancelar una mesa para 50 personas este viernes. Llevaba 3 meses reservada, nosotros diciendo que no hay sitio para más gente… Y ahora me encuentro tirada, con la comida comprada. Tirada”. Desde hace dos semanas, esta es la rutina que lleva viviendo Iratxe en su restaurante El Nido, en Bilbao. Y es que desde que los contagios empezaron aumentar y con la variante Omicron al acecho, no es de extrañar que las cenas de empresa se están aplazando.

Según la Conferencia de Empresarios de la Hostelería Española, el aumento de casos de COVID-19 en España ha provocado la cancelación del 20% de las reservas en bares y restaurantes, y buena parte de ellas son de empresas que prefieren evitar celebrar las comidas y cenas de Navidad.

Iratxe nos cuenta que estas cenas de grupos, suelen reservarse con mucha antelación: “Para cenas de 18, 20, 30 personas pues suelen llamar como mínimo con un mes de antelación. Por lo que, si me lo cancelan ahora, todo el género está comprado y no hay reservas para ese día”. Todas esas anulaciones se traducen en pérdidas económicas para los hosteleros. “Pues unos 60.000 euros mínimo. Y tendremos que afrontar las fiestas con dinero de nuestro bolsillo. Por ayudas… cero”.

Un problema que sufren en todo el sector, ya que también las empresas de organización de eventos han visto mermadas sus contrataciones. Nacho Rodríguez es gerente de la empresa Enigmatium Eventos: “las cancelaciones rondan el 40%. Si se reduce en esa cantidad las reservas con los pedidos ya hechos y el personal contratado pues, lo comido por lo servido”.

En términos de recaudación, la patronal de hostelería calcula que, a pesar de las cancelaciones, la recaudación oscila entre los 10.000 millones de euros, lo que equivale a un 66% más de que en 2020 (6.000 millones) pero sigue estando un 15% por debajo de los datos de 2019, antes del COVID.

A día de hoy, las Comunidades que peores datos están registrando son Navarra y País Vasco, donde han llegado a los mil casos por cada 100.000 habitantes. En Navarra encontramos el Asador Olaverri. Su gerente, Adolfo, también se ha visto afectado por las cancelaciones. “Bueno…¡debacle! Lo de las cenas de empresa ha sido una debacle. Pero también he de decir que por suerte, nosotros hemos conseguido sustituir las grandes reservas para esas cenas por otras para menos personas. No va a ser lo mismo evidentemente pero si nos va a dar un respiro. Si diciembre es un mes que suele dar más beneficios, este año facturamos como un mes normal del año”. Esta parece ser la única alternativa que los hosteleros ven para salvar el mes.