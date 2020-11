6 de cada 10 padres condiciona a sus hijos para que estudien una carrera universitaria

7 de cada 10 padres piensa que las personas que estudian formación profesional es porque no han podido estudiar una carrera. Se equivocan.Se puede acceder a ellas desde un grado superior. El desconocimiento genera a veces malas experiencias. Es el caso de Noah, una jóven de casi 18 años. “No lo tenía claro y mis padres me recomendaban hacer bachillerato y yo quizá me metí un poco a disgusto porque las asignaturas en sí no me gustaban. Pero al final me metí, lo hice y vi que salieron mal las cosas”, cuenta la joven a COPE. Noah ahora cursa el grado medio de atención a personas en situación de dependencia. Sus notas son excelentes y suma varias menciones de honor, algo que ha su padre le ha hecho reflexionar. “No es que la obligaramos pero la llevamos a hacer bachiller y al año siguiente se pasó a un módulo. La verdad es que académica y personalmente mi hija está mucho más contenta. Yo creo que al final podemos aconsejar pero no tenemos que obligar”, comenta Daniel sobre su hija Noah.

Lo cierto es que un 60% de los padres reconoce haber condicionado a sus hijos para que estudien una carrera universitaria. Algo que puede generar mucha frustración para los jóvenes. “Los padres son muy reticentes sobre todo con el grado medio porque no se cursa el bachillerato. El grado superior está más aceptado”, explica Fabiola Fraile orientadora de un instituto madrileño a COPE. “La cuestión es la dificultad que tiene el bachillerato, con nueve asignaturas. A muchos padres no les gusta que no lo hagan y el problema es cuando les obligan a hacerlo. Empiezan con un pie torcido y lo arrastran durante todo el año”, continúa la orientadora. Resulta que para guiar, lo mejor es saber escuchar.