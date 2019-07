El 43,4% de los 535 conductores fallecidos durante el año pasado en accidentes de tráfico y sometidos a autopsia había consumido alcohol, drogas de abuso y/o psicofármacos según los datos del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses (INTCF) que ha presentado hoy en el Ministerio de Justicia.

Los resultados se recogen de los análisis toxicológicos realizados a 751 fallecidos (535 conductores, 143 peatones y 73 acompañantes) con el objetivo de determinar si se encontraban bajo los efectos de estas sustancias. El perfil es el de un varón de entre 25 y 54 años, conductor de un turismo y que había bebido o consumido cannabis (59,8%) o cocaína (51,0%).

En la última década la ingesta de drogas ha aumentado en 9 puntos mientras que el consumo de alcohol ha disminuido pero sigue siendo la sustancia más detectada en los conductores. El 71,2% de los positivos en alcoholemia superaron los 1,2 g/l, para Antonio Alonso, director del Instituto Nacional de Toxicología "probablemente el único riesgo que se plantearon estos conductores cuando se sentaron al volante sería el no ser detectados en los controles, ahí está el cambio de mentalidad", mientras que el director de la Dirección General de Tráfico Pere Navarro afirmaba con rotundidad que "daban más de lo que dice el código penal, no es que no lo sepan, lo sabe todo el mundo, a mi lo único que se me ocurre es que creen que tienen una sensación de impunidad" finalizaba asegurando "que habrá más controles para detectar estos casos".

En lo relativo a los peatones fallecidos por atropello en accidentes de tráfico y sometidos a autopsia, sube la cifra de peatones fallecidos mientras decrece la de conductores. Del total de 143 casos de peatones fallecidos analizados por el Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses, 55 dieron positivos en alcohol, drogas de abuso y/o psicofármacos, 6 de cada 10 eran hombres. Un 45,4% había consumido alcohol, un 21,8% drogas y el 52,7 psicofármacos.