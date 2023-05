1 de cada 4 jóvenes ve vídeos mientras conduce

Es casi instintivo, nos suena el móvil y lo cogemos para mirar que es lo que nos ha llegado. El problema es que también lo hacemos mientras conducimos, y eso a pesar de las multas y de la retirada de puntos que nos pueden acarrear. El 66 por ciento de los españoles utiliza su móvil al volante. Lo más frecuente es apartar la mirada para ir consultando el GPS o hablar por teléfono mientras conducimos, pero a veces vamos incluso más allá, 1 de cada 4 menores de 35 años ve películas y series mientras está al volante, según recoge el último informe elaborado por IPSOS para la Fundación VINCI Autoroutes.

Los jóvenes menos conscientes de los riesgos

La distracción es desde hace 4 años la primera causa de siniestralidad, por encima del alcohol y la velocidad. Según la DGT supone más del 30 por ciento de los accidentes. Alberto Checa es director de la Autoescuela Salinas e imparte un curso de recuperación de puntos: “la distracción supone el 32 por ciento de los casos, el alcohol el 29 y la velocidad el 28. Hay una dependencia para el móvil enorme, la gente lo usa como si estuvieran sentados en una terraza. Hay personas que nada más coger el coche, calculan el tiempo del trayecto para saber cuántas llamadas les va a dar tiempo a hacer”.

Han sido múltiples y variadas las campañas de Tráfico sobre los peligros de las distracciones al volante. Pero parece que no han calado en toda la población. Y dentro de las distracciones destacan sobre el resto las que tienen que ver con el uso del móvil mientras conducimos. Casi la mitad de los que lo hacen admiten haber estado a punto de tener un accidente según la DGT.

Hiperdependecia al móvil

A los jóvenes, y no tan jóvenes, nos cuesta apartar la mirada del teléfono, incluso mientras conducimos. Para muchos es casi peor el riesgo de no estar conectados que el desconectarse unos segundos de la carretera. El 43 por ciento de los jóvenes contestan a mensajes, leen mensajes o mandan correos electrónicos mientras conducen. Incluso les da tiempo para hacerse fotos, vídeos y compartirlas por Instagram o Facebook.

“Son conscientes del peligro, pero aun así lo hacen. La dependencia que tienen con el teléfono los lleva a considerar que pueden hacer las dos cosas al mismo tiempo” dice Federico Vacas, director adjunto de asuntos sociales públicos de IPSO https://www.ipsos.com/es-es , un portal que investiga mercados. Los jóvenes viven en un mundo absolutamente conectado en los que tratan de conciliar a todas horas su vida privada con otras actividades sociales y laborales: “eso hace que piensen que no pueden perder tiempo mientras conducen y por eso intentan responder al móvil. Una dependencia que en algunos es tan grande que incluso conducen mientras ven vídeos o películas”.

Riesgos de no conducir atentos

8 de cada 10 jóvenes creen que pueden llegar a estar más de 2 segundos sin mirar la carretera y que eso no influye en su conducción. Eso entre los jóvenes, pero es una práctica muy común, porque hasta un 77 por ciento de la población reconoce que lo ha hecho alguna vez. Según Vacas: “más de 2 segundos con los ojos fuera de la carretera si vamos a 130 km/h, significa hacer 75 metros a ciegas”.

Cuando vas conduciendo a la hora de frenar primero hay que calcular la reacción de la persona y luego el tiempo que va a tardar el coche es hacer lo que nosotros le hemos pedido. El tiempo de reacción de una persona en una carretera y situación normal es de medio segundo o de un segundo, siempre que vayamos atentos. Pero aumenta hasta los 4 segundos en carreteras monótonas o cuando conducimos por la noche.

En cuanto a lo que tarda el coche en frenar, según la DGT, para evitar un alcance es necesario, al menos, dos segundos de diferencia entre vehículos, pero esta distancia es insuficiente si hace mal tiempo o el asfalto está mojado, entonces hay que ampliarla a más de 3 segundos. O por ejemplo dentro de un túnel, donde la distancia debe ampliarse a 100 metros o 4 segundos. Es decir, 75 metros a ciegas conlleva una alta posibilidad de tener un accidente por alcance.

En una conducción normal dejamos de percibir hasta un 5 por ciento de las señales de tráfico, pero si vamos mirando al móvil ese porcentaje aumenta hasta el 42 por ciento. Incluso con el manos libres el porcentaje es de un 25 por ciento. Checa explica a COPE que si en el momento que dedicas un minuto y medio a una llamada en manos libres: “te desconectas por completo. Dejas de ver la mayoría de las señales y el campo visual se queda en 10 grados. Eso hace que pierdas orientación espacial. Nuestro cerebro dedica más recursos a lo que oigo que a lo que veo. Hay gente que llega a los sitios y no se acuerda por donde ha ido, porque lo han recorrido de forma mecánica”.

¿Qué se puede hacer?

La dependencia de toda la población a los dispositivos electrónicos es tan elevada, que en marzo de 2022 entró en vigor una nueva Ley de Tráfico que endurece las sanciones por usar el móvil al volante, una distracción que pasa de perder 3 puntos a 6. Para Checa esta medida ya se empieza a notar y está siendo efectiva: “la gente se tiene que dar cuenta que se juega medio carné de conducir solo con una llamada. Es una medida que está funcionando, de hecho, ya lo estamos notando en la asistencia de los cursos, hay un descenso, aún leve, de la gente que viene por esta causa”.

Las multas tienen un efecto positivo, pero son insuficientes porque una gran mayoría de conductores reconoce que sigue cogiendo el móvil, consideran que hay riesgo, pero es limitado porque no siempre “te pillan”.

Otras cosas que se podrían hacer para reducir el uso del móvil sería instalar un sistema que al minuto de la conversación en manos libres se corte. O, por ejemplo, con el GPS, hay funciones en las que cuando detecta que el coche está en movimiento la función táctil desaparece.

Al margen de las políticas públicas y las multas, siempre tiene que existir un trabajo de información y sensibilización. Vacas nos explica que esto debe ser un trabajo continuo como el que realizan las hormigas: “las generaciones se renuevan por lo que hay que continuar haciéndolo permanentemente”. En la actualidad existe una mayor conciencia que hace 30 o 40 años a la hora de subirnos al coche: “pero hay nuevas distracciones como el teléfono móvil, por lo que el trabajo de sensibilización no puede terminar aquí”.

Al volante sin cinturón

A la distracción con el móvil en el coche, se suma que 1 de cada 3 personas que tienen entre 16 y 24 años, no siempre se pone el cinturón de seguridad. Según Checa: “el número de muertos en nuestras carreteras por no llevar el cinturón de seguridad es de un 22 por ciento. En uno de los cursos de pérdida de puntos que estoy impartiendo ahora, de 11 personas, hay dos que están ahí por no llevarlo puesto”.

Aunque siempre se llevan la peor fama, los jóvenes de hoy en día son más responsables que lo que lo fueron sus padres. Según la DGT en 2022 el mayor descenso de fallecidos en carreteras se ha dado en la franja de edad de entre 25 a 34 años, con un 11 por ciento menos. Los datos avalan que cada vez conducen mejor, en 1989 murieron 2.200 jóvenes en un accidente al volante, frente a los 100 que perdieron la vida el año pasado . En 2022 se produjeron 1.042 siniestros mortales en las carreteras españolas en los que fallecieron 1.145 personas y otras 4.008 resultaron heridas graves.