Cada año se diagnostican 3.000 nuevos casos de VIH en España

“Lo primero que piensas es que vas a morir. Te vas a morir, nunca más voy a volver a tener pareja, nunca más voy a poder tener relaciones sexuales para no contagiar a nadie. Es una época muy complicada”. Estos eran los pensamientos que se le pasaban a Roberto hace 12 años, cuando se contagió con el virus de inmunodeficiencia humana, el VIH. Actualmente, en España hay alrededor de 3.000 nuevos contagios al año.

“Me lo detectaron en un control médico rutinario. Claro, yo no sabía que lo tenía. El VIH es invisible, a no ser que te hagas pruebas con frecuencia, no vas a saber que lo portas. El virus, hasta que no llega hasta el último punto, que es lo que conocemos como SIDA, no se nota absolutamente nada”. Gracias a esa visita al médico, Roberto pudo detectarlo antes de que la enfermedad llegase a ese estado más crítico. Desde el primer caso de SIDA en la historia, esta enfermedad se ha cobrado la vida de 40 millones de personas, 60.000 en España.

¿Cuál es la diferencia entre VIH y SIDA?

Así lo ha explicado a COPE Josep Mayolas, jefe de la unidad VIH-SIDA del Hospital Clínic de Barcelona: “Imaginate que yo me infecto ahora, hoy. Ya tengo el VIH, soy portador. Bueno, este virus tiene la mala costumbre de atacar a los linfocitos CD4, unos glóbulos blancos encargados de combatir las infecciones y parte muy importante del sistema inmunitario. El virus, desde el día de hoy que me contagio, empieza a agredirme. Mi sistema inmunitario, que es magnífico, intenta defenderse, pero va a fracasar. Esto puede tardar un año, dos años, cinco años, diez… Cuando fracase yo estaré expuesto a infecciones que, de no ser por la enfermedad, no las tendría. Cuando aparecen estas infecciones, cuando tu sistema inmunitario ya no puede responder, es cuando los médicos diagnostican un síndrome de inmunodeficiencia adquirida. Un SIDA”. Si cada año hay 3.000 nuevos contagiados de VIH, de SIDA hay 468.

Cuando Roberto se contagió era el año 2009: “En aquella época no se facilitaba tanto el tratamiento como hoy. Yo tuve que esperar un año para después del diagnóstico para poder empezar”. Durante esos 12 meses, el miedo reinó su cabeza: “Se habla mucho del estigma social, que era mucho y hoy sigue habiendo. Pero no se habla nada del auto estigma, el que tú mismo te pones. Nuestras propias ideas y prejuicios de lo que es el VIH que muchas personas deben romper para poder seguir adelante".

El tratamiento es el mismo para personas que son portadores del VIH como para las que han desarrollado SIDA: Antirretroviral. José Ignacio Bernardinos, médico de la unidad de enfermedades infecciosas del Hospital La Paz: “Se trata de un comprimido al día (una pastilla) en donde suele haber una combinación de fármacos que tienen una eficacia entre el 90% y el 100% y con unos efectos secundarios prácticamente inexistentes. Este tratamiento no acaba con la enfermedad, pero si detiene su avance, la pausa. Y además conseguimos que sea prácticamente indetectable en la sangre, y por lo tanto no se contagia. Siempre que haya tratamiento, claro”.

Josep Mayolas lo define también de una forma muy directa: “Este tratamiento pone unos palos en las ruedas del virus. Para la maquinaria deteniendo el ciclo de vida de la enfermedad”.

Roberto lleva 11 años tratandose. Y vive una vida totalmente normal, como si no tuviera la enfermedad: “En una palabra, estoy tranquilo. Yo sabía que el VIH se podía normalizar, que se convierte en una enfermedad asintomática, pero no sabía que no tenía que cambiarme mi vida”.

Actualmente existen en las farmacias test rápidos de VIH. Tardan 15 minutos, tienen una fiabilidad del 99,8% y su coste está en torno a los 38€.