1 de cada 4 alumnos admite haber participado en una situación de acoso

1 de cada 4 alumnos, el 24,4 por ciento, reconoce haber participado en una situación de acoso escolar, una parte de ellos sin siquiera ser conscientes del sufrimiento que provocan. Y cada vez son más los que lo admiten. De hecho y según el último estudio publicado por la Fundación ANAR en 2020 y 2021 menos del 22 por ciento confesaba haber sido instigador o comparsa de acoso en algún momento de su vida escolar.

Un informe elaborado a partir de las percepciones de 5.000 alumnos y 200 profesores en 300 colegios y que recoge distintos los cambios que han seguido a la pandemia. El primero es que hay ahora un repunte del acoso escolar con respecto al curso escolar del confinamiento tras la vuelta presencial a las clases, pero con niveles que siguen más bajos que en 2019.

El 24,4 por ciento de los alumnos percibe según señala el IV Informe “La opinión de los estudiantes” que existe un caso de acoso escolar en su clase, frente al 15,2 por ciento en el curso 2020 y el 34,1 por ciento en 2019.

En 9 de cada 10 casos se traduce en insultos, motes o burlas

La fórmula más frecuente de acoso escolar en este momento es insultar, poner motes o hacer burla. Ocurre en 9 de cada 10 casos. A ello se unen para el 31 por ciento de las víctimas las agresiones físicas que se reducen conforme al curso pasado cuando golpes y patadas afectaban al 38 por ciento de las víctimas pero que se ejercen cada vez de forma más grupal. Ocurre ahora en 7 de cada 10 casos frente al 43 por ciento en el curso 2019.

Entre los motivos por los que se produce el acoso escolar el 56 por ciento cita el aspecto físico de la víctima y el 53 por ciento lo que dice o hace. Según el director de Programas de la Fundación ANAR Benjamín Ballesteros “en realidad no hay perfiles las víctimas pueden serlo por cualquier motivo, cualquier cosa que destaque o que sea diferente y ante ello es importante la cohesión del grupo y entender que no es un problema de una persona, sino que cualquiera pueda ser víctima”.

Para quienes sufren acoso escolar lo que recomienda Ballesteros es que lo cuenten: “que sepan que la violencia no se justifica nunca, que ellos no son culpables, que nada de lo que hayan hecho o dicho justifica que otros puedan ser violentos contra ellos y que busquen apoyo y lo cuenten tanto a su familia como a sus compañeros porque su silencio lo que hace es mucho más fuertes a los agresores”.

Cae el ciberacoso que afecta al 8 por ciento

De estar detrás de casi 1 de cada 4 casos en el año del confinamiento, el ciberacoso ha caído con la vuelta a la normalidad en el aula ya desde el curso pasado. Solo el 8,2 por ciento considera que alguien en su clase es víctima de este tipo de acoso virtual.

Whatsapp sigue siendo el principal medio por el que se produce el ciberbullying (66,9 por ciento) pero se incorporan también Instagram (53 por ciento) y TikTok (48 por ciento).

A los padres de los hijos agresores Ballesteros recomienda “no ponerse a la defensiva sino admitir que hay un problema y que ayuden a sus hijos a reflexionar y a empatizar con la víctima. También les piden que lleguen al fondo del propio malestar de esos chavales que a menudo tienen baja habilidad social, problemas de autoestima y agresividad para poder trabajarlo y solucionarlo”.

Alumnos y profesores difieren sobre el papel de los centros escolares

“6 de cada 10 estudiantes consideran que el colegio no hace nada, algo que quizás se debe a la falta de comunicación sobre cada paso del protocolo que despliegan. Esta sensación contrasta además muy claramente con la percepción de 9 de cada 10 profesores que consideran que los centros escolares actúan correctamente: mediando, acompañando y cuando procede sancionando” señala Ballesteros.

En el caso de Laura García de 33 años el colegio no fue de gran ayuda. Sufrió acoso en todas las etapas escolares desde que tenía 4 años y hasta los 16. Fuera del centro escolar su tabla de salvamento fueron sus padres. En el aula su amiga y compañera Sonia la única que la defendió cuando la atacaban. Nació con estrabismo y con problemas de retina y aún hoy sufre las secuelas de esos años terribles en el colegio. Por entonces cuenta en COPE “el acoso escolar no existía como concepto. Se hablaba de que te hacían la vida imposible y a mí, desde luego, me hacían la vida imposible”.

Laura: “A mí me rompieron hasta las gafas, pero logré salir”

Laura García colabora con la Asociación No Al Acoso Escolar para luchar contra esta realidad y prevenir su aparición. Sabe de lo que habla porque lo vivió en primera persona: “que es que a mí me rompieron hasta gafas que costaban en su momento un dineral porque no había ofertas. Yo pude salir de esto porque soy fuerte y también porque tuve la fortuna de contar con el apoyo de mis padres”.

Considera que hoy todavía es muy mejorable la actuación de los centros escolares a pesar de los protocolos que muchos han implantado y que, en demasiadas ocasiones, la víctima no obtiene toda la protección que merece.

“En mi caso mi padre y mi madre intentaron hablar con el colegio y también con el instituto y no les servía de nada, al contrario, intentaron silenciar el caso. Creo que es algo que se sigue haciendo en parte por el miedo al daño reputacional” subraya García.

A pesar de ello considera que la clave es no callarse: “es lo mejor que pude hacer, evitar encerrarte en ti mismo, porque eso conlleva, más agobio, más riesgo de enfermedad mental e incluso el suicidio. No decirlo es muy malo. Es verdad que cuando lo cuentas tu familia lo pasa mal, pero al menos te pueden apoyar y comprender y eso es lo más necesario cuando sufres”.

El problema es la detección y el impacto de ese sufrimiento de años

Ricardo Guinea es psicólogo y está al frente del Hospital de Día de Adolescentes Montreal Ciudad Universitaria. En su trabajo es frecuente asegura a COPE que detrás de los cuadros de ansiedad y malestar psicológico que le llegan haya una situación de acoso en la infancia o la adolescencia: “ocurre en 1 de cada 5 casos”.

“El problema es la detección porque con frecuencia las situaciones se detectan con mucho retraso y el sufrimiento y la soledad de ese silencio se van acumulando. Los padres deben estar atentos a cualquier posible cambio en el comportamiento de sus hijos y apoyarles cuando les cuentan su problema sin victimizarles y dándoles los instrumentos para que puedan resolver esa situación recurriendo también al centro escolar para que haga su parte” explica en COPE Guinea que es también director médico de las clínicas de salud mental Mentalia.