Caballero ve Vigo limpio de pellets pero insta a decretar el nivel 2 y un informe del IEO

El alcalde de Vigo, Abel Caballero, ha asegurado que por ahora no se han detectado microplásticos en las playas de la ciudad, pero ha instado a la Xunta a decretar el nivel 2 de emergencia en el Plan Territorial de Contingencia por Contaminación Marina Accidental para pedir ayuda al Estado para la retirada de los pellets y encargar un análisis al Centro Oceanográfico de Vigo (IEO).

Caballero, del PSdeG, ha visitado la playa de O Vao, donde ha explicado que Vigo está vigilando los arenales desde que tuvo "conocimiento" de la contaminación de la costa gallega con "bolas de plástico de una sustancia no conocida y no determinada por parte de la Xunta, pero claramente contaminante".

"Hasta ahora no se ha encontrado absolutamente nada, lo que significa que el nivel de presencia, si lo hubiera, es prácticamente irrelevante", ha reconocido.

El primer edil ha recomendado a los ciudadanos que, en el caso de detectar granza, procedan a recogerla con guantes y la depositen en el contenedor verde, pero también les ha pedido que avisen al Ayuntamiento a través del 010 y 092 y, "si es posible", que conserven los pellets hasta que los servicios municipales puedan recogerlos para analizarlos, pues él no se fía "de lo que dice la Xunta".

"Que ayer salieran diciendo que no es contaminante en base a un estudio que no estaba acabado, no infunde tranquilidad", ha afeado al Gobierno autonómico.

Caballero ha advertido de que si aparecen pellets en Vigo va a "pedir inmediatamente el apoyo del Gobierno de España".

"Esto que está haciendo la Xunta de despreciar y no querer el apoyo que le ofrece el Gobierno de España es incomprensible. Yo lo pediré y estaré encantado de que venga. No se entiende que la Xunta le esté diciendo que no al Gobierno de España. Si la norma dice que tienes que tener un sistema de alerta del nivel 2, decláralo. El modelo es Asturias", ha sostenido.

Además, ha sugerido que la Xunta encargue el análisis de los plásticos al Instituto Oceanográfico de Vigo "para ver qué sustancia es y su nivel de toxicidad, si la hubiera, que ojalá no haya".

Caballero ha considerado que, en todo caso, se trata de una "contaminación muy severa y la Xunta debe actuar" y también ha recriminado al Gobierno autonómico que no se hubiera dirigido a Vigo hasta este lunes por la tarde, cuando le remitió una carta sobre los pellets.

El alcalde ha afirmado que ya han localizado dispositivos que permitan tamizar la arena a mano y separar las bolas de pellets, de los que pueden disponer en un lapso de dos horas.

Además, han intentado encontrar, sin éxito por ahora, tractores que puedan tamizar la arena para separar los pellets.

Si fuera necesario, Vigo movilizaría a los voluntarios y también ha estado en contacto con FCC por "si hiciera falta un sistema de limpieza extraordinario en las playas".