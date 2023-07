Buscan a un marinero gallego desaparecido en un barco cerca de la costa de Panamá

Un marinero de Porto do Son (A Coruña) se encuentra desaparecido de un barco que se encontraba cerca de la costa de Panamá y varios buques en la zona están realizando labores de búsqueda.

El conselleiro do Mar de la Xunta, Alfonso Villares, ha informado de que el Gobierno gallego está a la espera de información y ha instado a ser "cautos" y tener "cautela" ante esta noticia, según ha manifestado en declaraciones durante su asistencia a la XXXI Festa do Percebe do Roncudo, en Corme, Ponteceso (A Coruña).

Villares ha explicado que desde la Xunta ya se han puesto en comunicación con Salvamento Marítimo y también están en contacto con el alcalde de Porto do Son, Luis Oujo, ya que el marinero desaparecido es vecino de esta localidad coruñesa.

También ha comunicado que hay "una serie de barcos que están buscando" en la zona, a ver si pueden localizar al marinero desaparecido cuando el buque se encontraba "cercano a las costas de Panamá".