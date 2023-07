Buscan familia para 'Nawall', un perro rescatado hace un año con una cadena al cuello que le estaba degollando

La asociación El Refugio ha hecho un llamamiento para buscar una familia en Madrid dispuesta a adoptar a 'Nawall', un perro abandonado que fue rescatado hace un año cerca de unos invernaderos de Berja (Almería) con una cadena sujeta al cuello que le estaba degollando.

Según ha relatado la asociación, el can ha sido sometido a cuatro operaciones quirúrgicas en los últimos doce meses para poder recuperarse, además de recibir terapia emocional para poder superar sus miedos.

"Nawall llegó a nosotros en un estado tremendo. Tuvimos que sedarlo, cortar la cadena de su cuello con una cizalla, y arrancarla centímetro a centímetro de su piel. La carne se había ido fundiendo con los eslabones. Fueron momentos muy duros. Al final, la reconstrucción de su cuello ha requerido practicarle cuatro intervenciones quirúrgicas a lo largo de varios meses. Sin embargo, su cuello no es lo que más ha tardado en sanar. Su mente y su corazón estaban hechos añicos", ha explicado el presidente de El Refugio, Nacho Paunero.

En concreto, el perro llevaba semanas rondando por una zona de invernaderos de la citada localidad almeriense cuando un trabajador observó que el animal, muy flaco, tenía una cadena atada al cuello que le estaba degollando. Tras varios días intentando sin éxito aproximarse a él para ayudarle, pidió ayuda a un grupo de rescate de Níjar, tras establecer un punto fijo de alimentación, y con la ayuda de una jaula trampa, consiguieron rescatarlo.

Al poder observarlo de cerca, comprobaron que tenía una cadena incrustada en el cuello que lo había ido degollando poco a poco. En este momento, contactaron con El Refugio, quienes lo acogieron para hacer todo lo posible por salvar su vida.

El presidente de El Refugio ha relatado "el miedo" que el animal mostraba hacia cualquier ser humano que se acercara a él. "Un miembro de nuestro equipo de cuidadores es terapeuta canino, y durante todo este año ha sido la única persona de la que 'Nawall' ha recibido cuidados. Muchísimo amor, psicología, delicadeza, y perseverancia, han terminado dando sus frutos. Hoy Nawall es un perrito física y emocionalmente recuperado", ha explicado.

Gracias a este trabajo, ha indicado la asociación, ahora el perro está totalmente recuperado y busca una familia de adopción en Madrid que le cuide. Los interesados en conocerle pueden concertar una cita enviando un correo electrónico a adopta@elrefugio.org.

Según ha denunciado Nacho Paunero, casos como el de 'Nawall' "son desgraciadamente frecuentes", con perros atados y abandonados en el interior de casetas con la intención de disuadir a posibles ladrones. "Ese perro pasará el resto de su vida atado y solo en aquel lugar, la mayoría de las veces oscuro, sufriendo altas temperaturas en verano, y frío tenaz y humedades en invierno. Realmente se trata de una "cadenaperpetua" en un módulo de aislamiento", ha lamentado.

Estos animales no reciben cariño por parte de sus dueños y en muchas ocasiones no cuentan con una correcta alimentación y pasan hambre y sed. "El dueño pasa por allí de vez en cuando para echarle agua en un bidón partido y dejarle alguna barra de pan duro y un montoncillo de despojos crudos de pollo, que les suelen regalar los carniceros del pueblo cuando compran carne para su familia. Para muchos de estos pequeños, es su único alimento. El perrillo va creciendo según pasan las semanas, pero la cadenaque lleva alrededor de su cuello, no", ha censurado.

En el caso de 'Nawall', ha recordado, su dueño "ni si quiera lo miraba o tocaba para poder haberse dado cuenta de que aquella cadena lo estaba comenzando a estrangular". "El diámetro del cuello continuó aumentando hasta un punto en el que la cadena abrió la carne del cuello", ha relatado el presidente de El Refugio, que ha indicado que "parte de la carne rodeaba la cadena, cicatrizando sobre ella, mientras la otra mitad de su cuello colgaba putrefacta".