¿Es bueno correr durante el embarazo? Estas son las recomendaciones que hacen los expertos

Durante el embarazo son muchas las dudas que surgen a las mujeres en cuanto a la buena salud de su bebé y de su propio cuerpo, entre ellas, las relacionadas con el deporte. Por ejemplo, ¿Es bueno correr mientras se está en período de gestación? Pues a no ser que tu médico te haya recomendado lo contrario, sí es beneficioso seguir practicando deporte o empezar a hacerlo aunque estés embarazada, ya que tanto la salud de la madre como la del bebé se verá beneficiada. Así lo explica un estudio publicado en la revista 'BMJ Open Sport & Exercise Medicine'.

En él dicen que "cada vez más, las mujeres en edad reproductiva participan en carreras recreativas, pero su impacto en se desconoce el resultado del embarazo. Investigamos si correr afecta la edad gestacional al momento del parto y el peso al nacer como indicadores de la integridad cervical y la función placentaria, respectivamente". Para llevar a cabo el estudio, los investigadores reclutaron a 1.293 mujeres del Reino Unido y las clasificaron según si habían dejado de correr o si, por el contrario, habían continuado y hasta qué trimestre de la gestación.

"La actividad física puede ser un factor en la prevención de trastornos depresivos"

Dentro del grupo de las que siguieron practicando deporte también realizaron una división para medir el promedio de kilómetros semanales que hacían. Los primeros resultados que recogieron fueron la edad gestacional y el porcentaje de peso al nacer. Los resultados que obtuvieron indicaban que no había ninguna diferencia significativa en la edad gestacional en el momento del parto. "Seguir corriendo durante el embarazo no parece afectar a la edad gestacional o al percentil de peso al nacer, independientemente de la distancia semanal media o la etapa del embarazo en la que estuviesen las mujeres", explican los investigadores en su estudio.

No obstante, los autores coinciden en que es necesario hacer un "análisis prospectivo aleatorizado" para explorar sus hallazgos. Según el Colegio Americano de Obstetras y Ginecólogos (ACOG), llevar una actividad física moderada durante el embarazo es altamente positivo para el cuerpo. Aseguran que "los estudios de observación de mujeres que hacen ejercicio durante el embarazo han mostrado beneficios tales como disminución de la diabetes mellitus gestacional, parto por cesárea y tiempo de recuperación posparto. La actividad física también puede ser un factor esencial en la prevención de los trastornos depresivos de las mujeres en el período posparto".

Recomendaciones

Por lo tanto, se puede determinar que practicar ejercicio físico en cualquier estapa de la vida es completamente bueno para nuestro organismo. Además, el ACOG afirma que estar en estado es un buen momento para comenzar a ponerse en forma. No obstante, no hace falta hacer un ejercicio intenso, con solo 30 minutos moderados son suficientes. Pero no solo esto, el ACOG también hace una serie de recomendaciones a las mujeres que se encuentren embarazadas, como son las siguientes:

La actividad física y el ejercicio durante el embarazo se asocian con riesgos mínimos y se ha demostrado que benefician a la mayoría de las mujeres, aunque puede ser necesaria alguna modificación en las rutinas de ejercicio, debido a los cambios anatómicos y fisiológicos normales y los requisitos fetales.

Se debe realizar una evaluación clínica previa para poder asignar un programa de ejercicios.

Es bueno alentar a las mujeres con embarazos no complicados a realizar ejercicios aeróbicos y de acondicionamiento de la fuerza antes, durante y después del embarazo.

La restricción de actividad no debe prescribirse de forma rutinaria como tratamiento para reducir el parto prematuro.

Casos en los que hay que dejar de hacer ejercicio

Entre los deportes que se pueden practicar ya que han demostrado tener efectos beneficiosos en las mujeres embarazadas están: el ciclismo estacionario, bailar, caminatas, aeróbic, ejercicios de resistencia, de estiramiento, así como la hidroterapia. No obstante, el ACOG advierte de que, si se muestran alguno de estos síntomas es imperativo dejar de hacer ejercicio y acudir al médico urgentemente:

Contracciones dolorosas regulares.

Dolor abdominal.

Fuga de líquido amniótico.

Mareos

Dolor de cabeza.

Dolor en el pecho.

Hinchazón o dolor en las pantorrillas.

Debilidad muscular que afecta al equilibrio.