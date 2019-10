Buch dice que el problema no es de orden público sino político y pide que Sánchez hable con Torra

El conseller de Interior de la Generalitat, Miquel Buch, ha sostenido este miércoles que el problema de Cataluña no es de orden público, sino que es político, "y se solucionaría" si el presidente del Gobierno central, Pedro Sánchez, se reuniera con el de la Generalitat, Quim Torra.

Lo ha dicho en el pleno del Parlament preguntado por el socialista Ferran Pedret por protestas ante la sentencia del juicio del 1-O, en la que Buch ha pedido a Pedret "que se dirija a sus compañeros en Madrid" para que no generen un relato de que Cataluña tiene un problema de orden público.

Buch ha dicho que, efectivamente, existe un problema de orden público en la calle, ante el que trabajan los Mossos, ha asegurado, y Pedret ha sostenido que los problemas políticos y sociales de Cataluña no se pueden reducir a un problema de orden público, pero "que se pueda reducir a un problema de orden público no significa que no lo haya habido".

COMPARECENCIA ANTE EL PARLAMENT

El conseller ha dicho que ha pedido comparecer ante el Parlament y ha asegurado que su actitud y la de los Mossos es dar explicaciones, como ha dicho también al diputado de Cs Dimas Gragera, a quien ha detallado que responderá por escrito si tiene preguntas y no en su interpelación, que ha tachado de electoralista: "Un conseller de Interior no se basa en mentiras".

"Tendrá que plantearse su pertenencia a un Govern que basa todo su proyecto en mentiras", ha replicado Gragera, que ha dicho que el movimiento independentista nunca ha sido pacífico y que décadas de mentiras nacionalistas han llevado a la frustración, que ha conducido a la violencia, según él.

514 AGENTES POR MALAS PRAXIS

Preguntado en una interpelación previa por el diputado de JxCat Eduard Pujol, Buch ha destacado que en los últimos diez años el cuerpo de Mossos ha sancionado a 514 agentes por malas praxis: "Creo que esto demuestra que el cuerpo depura responsabilidades cuando alguien no se ajusta" a los protocolos y a la ley.

Buch ha expresado su confianza absoluta en el cuerpo policial y en su autoexigencia y ha esperado que los heridos se recuperen pronto, tanto si son policías, manifestantes o periodistas, ha dicho después de que Pujol haya destacado: "Queremos una policía pulcra, y esto topa con algunas imágenes" de la respuesta policial en las protestas.

ATENCIÓN MÉDICA TRAS LAS PROTESTAS

La diputada de ERC Gemma Espigares ha acusado a la policía de haber atacado la disidencia política y ha preguntado por la atención médica a los heridos a la consellera de Salud, Alba Vergés, quien ha asegurado: "Nuestro sistema sanitario siempre está preparado, siempre responde".

Ha destacado que se han reforzado servicios --como el Sistema de Emergencias Médicas (SEM), con 122 unidades más---, que realizaron 593 asistencias y atiende "absolutamente a todos los heridos, no discrimina a nadie, no como el presidente del Gobierno en funciones, que viene aquí sólo a ver a los suyos", algo que ha tachado de indignante.