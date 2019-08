Bruselas pide a los países que "muestren su solidaridad" y encuentren una solución para el 'Open Arms'

La Comisión Europea ha instado a los países de la UE a "mostrar solidaridad" y a encontrar una solución para el barco humanitario Open Arms, que lleva más de una semana en aguas internacionales tras rescatar a 121 personas en el Mediterráneo Central a la espera de un puerto seguro en el que poder desembarcar.

Bruselas ha recibido la carta enviada este jueves por el presidente del Parlamento Europeo, David Maria Sassoli, en la que reclamaba asistencia "urgente" para los migrantes y una distribución "justa" de los mismos, y ha señalado que el jefe del Ejecutivo comunitario, Jean-Claude Juncker, contestará "en los próximos días".

"Independientemente de la carta del presidente del Parlamento Europeo, hemos contactado a los Estados miembros pidiéndoles que muestren su solidaridad y contribuyan a encontrar una solución para las personas a bordo" del Open Arms, ha afirmado la portavoz comunitaria Annika Breidthardt.

Además, la Comisión ha insistido en la necesidad de que la capitales comunitarias "aseguren que el imperativo humanitario es lo primero" y "se encuentra soluciones para las personas que han sido rescatadas en el mar".

Bruselas, ha explicado Breidthardt, no ha iniciado la coordinación del desembarco de las 121 personas a bordo porque no tiene competencias para designar un puerto y no ha recibido todavía la petición de ningún Estado miembro para que lo haga.

"A pesar de ello, en esta ocasión la Comisión ha hecho todo lo que está dentro de sus límites para ayudar a encontrar una solución y continuaremos haciéndolo. Encontrar una solución depende de la voluntad de los Estado miembros", ha apuntado.

Además, ha subrayado que casos como el del Open Arms "demuestran otra vez lo necesarias que son soluciones predecibles y sostenibles" en el Mediterráneo, por lo que ha urgido a los socios comunitarios a llegar a un acuerdo para reformar las normas europeas de asilo.