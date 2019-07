Bruselas pide a España más medidas contra la contaminación y el Gobierno pide colaboración a Madrid y Barcelona

El Ministerio para la Transición Ecológica (MITECO) ha pedido al ayuntamiento de Madrid y al área metropolitana de Barcelona que colaboren en la adopción de medidas adicionales para mejorar la calidad del aire, después de que la ministra del ramo en funciones, Teresa Ribera, recibieseesta semana una carta de la Comisión Europea pidiendo un reforzamiento de las medidas de calidad del aire ante el incumplimiento de los límites de dióxido de nitrógeno (NO2).

El MITECO subraya que estas superaciones se concentran "fundamentalmente" en la ciudad de Madrid y el área metropolitana de Barcelona, que abarca 36 municipios -aunque sólo 19 están afectados por esta superación de niveles-, motivo por el cual se ha dirigido tanto al ayuntamiento de Madrid, como al consejero de Territorio y Sostenibilidad de la Generalitat de Catalunya, a los que ha remitido la carta del comisario europeo de Medio Ambiente, Asuntos Marítimos y Pesca, Karmenu Vella, para que cooperen en la puesta en marcha de medidas adicionales.

En la misiva, facilitada por el propio ministerio, el comisario señala que es necesario adoptar medidas adicionales para hacer frente a las obligaciones en materia de calidad del aire y alcanzar el cumplimiento de los valores límite para el año 2020.

Vella añade que, sin perjuicio del procedimiento legal comunitario en marcha, es preciso que todos los actores, en todos los niveles de gobernanza del país, se movilicen para contribuir a la puesta en marcha y aplicación de medidas eficaces a nivel nacional, regional y local en materia de calidad del aire para garantizar el cumplimiento de la legislación de la UE y salvaguardar la salud de la población.

"PREOCUPACIÓN" EN EL MINISTERIO

Además de manifestar su "preocupación" por este escrito, el MITECO señala que ha puesto en conocimiento el contenido de la misiva a las autoridades madrileñas y catalanas, a las que ofrece su cooperación para la implementación de medidas adicionales a las ya existentes para que España cumpla los límites comunitarios en materia de calidad del aire, "protegiendo así la salud pública y evitando que el país afronte una posible multa por parte del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE)". Según señala Ribera, el comisario Vella recuerda que, en cuestión de calidad del aire, se debe actuar con medidas adicionales y complementarias.

"La carta me parece pertinente en un momento en que se plantea la necesidad o no de adoptar más medidas o suprimir algunas de las existentes en algunas de las capitales --señala Ribera en relación a la polémica en torno a Madrid Central--. La he remitido ya al alcalde de Madrid y a la Generalitat de Catalunya".

En todo caso, subraya que "no son las únicas administraciones afectadas por incumplimientos en materia de calidad del aire" -ya que también están implicados los 19 ayuntamientos del área metropolitana de Barcelona-, pero sí cree que "lo más relevante en este momento es identificar medidas adicionales y trabajar juntos en los distintos niveles de la administración frente a la posibilidad de que se malinterpreten las voluntades de los responsables públicos pensando que se quiere hacer menos en lugar de hacer más".

"Necesitamos hacer más. No menos", insiste la ministra en funciones, que recalca que no se trata solo de una regulación de la ocupación del espacio público o del ruido sino fundamentalmente de la salud de los ciudadanos ante las más de 400.000 muertes prematuras que se producen en Europa por esta causa.

EXPEDIENTE ABIERTO

La Comisión Europea tiene un expediente abierto en fase de dictamen motivado por la superación de niveles de NO2 contra Madrid y 16 municipios del área metropolitana de Barcelona. Según recuerdan a Europa Press fuentes del MITECO, el 30 de enero de 2018 el comisario Vella convocó a una reunión a los países que incumplen estos niveles y les conminó a garantizar un aire limpio en 2020.

Desde entonces, según explican, el Ejecutivo español ha venido manteniendo reuniones bilaterales con la Comisión Europea para explicar las medidas puestas en marcha y Bruelas, tal y como añaden, ha puesto especial atención a 'Madrid Central'. A pesar de todo, en su misiva, el mandatario europeo avisa de que las medidas puestas en marcha no son suficientes.