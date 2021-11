Brooklyn, el grupo de Facebook en el que se gestó el desvío del avión a Palma

El plan para desviar un avión de Air Arabia que cubría la ruta entre Casablanca (Marruecos) y Estambul (Turquía) al aeropuerto de Palma y del que se fugaron una veintena de pasajeros se gestó en Brooklyn, un grupo de Facebook marroquí con 15.000 seguidores dedicado supuestamente a recaudar dinero para fines sociales, según han constatado los investigadores.

Fuentes próximas a la investigación han confirmado la relación directa entre miembros de este grupo y los hechos ocurridos el pasado viernes, sobre las 19:00 horas, que supusieron el bloqueo del aeropuerto de Mallorca durante tres horas y media.

"Chicos, escuchad, la mayoría quiere emigrar. Sigan este plan: necesitamos 40 voluntarios. Todos los chicos de Brooklyn que reserven en un avión rumbo a Turquía que sobrevuele España", rezaba un mensaje publicado en el muro del grupo de Facebook el pasado julio, en el que se explica que un pasajero debía simular una enfermedad para hacer aterrizar de emergencia al avión y después todos huirían, tal como ocurrió.

La Agencia Efe contactó con varios de sus administradores para conocer la actividad del grupo al que no se puede acceder si no se es miembro, y uno de ellos, bajo la condición del anonimato, confirmó que esa publicación la escribió Y.S., si bien argumentó que lo hizo como "una broma" y no con la intención real de gestionar una tentativa de emigración ilegal.

Tras el suceso de Palma y antes de que el nombre del grupo trascendiera públicamente, Y.S. colgó en su muro de la red social un mensaje diciendo que lo sucedido demuestra que Brooklyn es "una leyenda", al que adjuntaba un pantallazo del "post" del plan publicado en julio junto a una noticia del suceso de Palma.

Horas después lo borró y cambió su foto de perfil explicando que lo hacía para no ser reconocido como el autor del mensaje. Esa publicación también la eliminó más tarde.

Contactado por Efe por teléfono desde Casablanca, el propio Y.S. explicó que tiene 32 años, que es asistente en una clínica odontológica y negó haber sido el autor del "post" con el plan de emigración, aunque se mostró preocupado por las consecuencias penales que puede tener.

Puso el acento en la vertiente social de Brooklyn para indicar que se abrió en 2016 y que desde entonces ha recaudado medio millón de euros. Solo en una de sus acciones, la que llamaron "caliéntame", recaudaron 33.000 euros para comprar mantas y alimentos para 300 familias pobres de las montañas de la provincia de Azilal, en el centro del país, dijo.

El grupo, que no está registrado como asociación legal, tiene un emblema con fondo negro y letras doradas en el que se muestran dos brazos musculosos echando un pulso.

Vestidos con sudaderas y mascarillas negras con ese logo dorado, a sus miembros se les puede ver en un vídeo colgado en Facebook repartiendo decenas de bolsas de ropa y comida en un pueblo de las montañas y posando con los lugareños junto a una pancarta que dice: "Brooklyn. Reino de hombres".

Ahora, sus miembros niegan que el mensaje con el plan de emigración fuera en serio, aunque se muestran preocupados por él.

"Uno de vosotros activa el GPS y cuando se acerca a España empieza a gritar e insinuar enfermedad. La azafata vendrá para pedirle paciencia hasta llegar a Turquía. En este momento se levantan los otros para protestar alegando que el pasajero va a morir", dice la publicación, que insta a sumarse al plan a "los interesados".