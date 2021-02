Bronca en el Congreso entre Vox y Bildu a cuenta de la inmigración

El debate de una moción de Vox sobre la crisis migratoria en Canarias ha provocado una bronca entre el portavoz de esta formación, Iván Espinosa de los Monteros, y la diputada de Bildu Isabel Pozueta, que les ha calificado de "fascistas, racistas y xenófobos".

Tras la presentación de la moción consecuencia de interpelación urgente que ha hecho la diputad de Vox Rocío de Meer sobre las medidas que va a adoptar el Gobierno para frenar la "invasión migratoria", la diputada de Bildu ha dicho que "no merece la pena" rebatir las "barbaridades y mentiras" que han vertido en el Congreso porque "son unos fascistas, racistas y xenófobos".

Unas palabras que han hecho que Espinosa de los Monteros pidiera el turno para protestar por esas alusiones, lo que el presidente de la Mesa en ese instante, Alfonso Rodríguez, no ha concedido al no saber citar en ese momento el portavoz de Vox qué artículos invocaba.

Posteriormente, tras la intervención del diputado del PNV Mikel Legarda, Espinosa de los Monteros ha vuelto a reclamar el turno de palabra, esta vez "en virtud del artículo 72, el 71.3, el 103.1, el 16 y todos los que tienen que ver con el decoro de esta Cámara".

"Usted como presidente tendría que estar haciendo cumplir el Reglamento y no sería necesario que alguien como yo le recordara...", momento en el que Rodríguez le ha cortado y le ha advertido que tenía que contestar a las alusiones de la diputada de Bildu y no a cómo se realiza la dirección del debate: "Si va a ir por ahí, no le doy la palabra", ha zanjado.

Espinosa de los Monteros ha retomado la palabra y ha dicho: "Nos ha llamado fascistas, algo que usted no debería permitir y que no me hace sentirme aludido pero es intolerable e incompatible con el decoro de esta Cámara".

"En el discurrir normal en una Cámara como esta parece mentira que estemos todavía escuchando a personas que provienen del mundo filoterrorista dar lecciones de democracia a los demás", ha concluido. EFE