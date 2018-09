La broma de una madre a su hijo en el retrete que ha indignado a las redes sociales

Kaitlyn Wolf, una madre estadounidense, castigó a su hijo metiéndole la cabeza en el váter. El hermano del pequeño captó la escena y el vídeo, compartido en Facebook, ha indignado a muchos usuarios en las redes sociales. La madre, al ver la repercusión, ha dicho que “era una broma”. La mujer decidió dar una lección a su hijo de tres años metiéndole la cabeza del váter y enseñar el vídeo a su niñera. “Esta es la nueva forma en que puedes disciplinarlos”, le dijo y la cuidadora denunció las imágenes que acabaron en Facebook y se hicieron viral.

Este vídeo llegó a la policía pero finalmente la Fiscalía de Virginia no presentó cargos contra Kaitlyn Wolf, la madre, a pesar de las presiones del Departamento de niños y familia. La tutora del niño ha explicado que pensó limpiarle la boca con jabón pero finalmente decidió meterle la cabeza en el váter a modo de broma, supuestamente.

“Su cabeza no estuvo nunca debajo del agua, su cara no se llegó a mojar. A lo mejor sí algo de pelo”, ha comentado la mujer en declaraciones al diario The sun. Wolf ahora ha dicho que tenía miedo de que les quiten a sus hijos. "Fue solo un juego en el que no le hice daño", ha afirmado la madre.