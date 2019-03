Brigada Antiacoso, al rescate

"Solo", "asustado" o "deprimido" son algunas de las palabras con las que los alumnos de Secundaria definen cómo se sienten las víctimas del acoso escolar, frente al que ha surgido en Málaga una brigada que busca escucharlas y guiarlas para rescatarlas de esta lacra.

La presidenta de la asociación ADA Lovelace e impulsora de esta Brigada Antiacoso, Marta González, ha visitado este martes las aulas del colegio "Madre Asunción", a cuyos escolares ha informado de la existencia de un botón en la página web del centro para entrar en un chat virtual con un equipo especializado que le ayudarán sin necesidad de decírselo a los padres o al profesorado.

"Nuestro objetivo es que vosotros toméis partido y que alguien os acompañe", ha explicado González a los escolares, ante los que ha ofrecido esta solución para que el afectado "siga siendo responsable de su vida" y, así, "crear una generación de niños independientes".

Este botón para entrar en contacto con la brigada ya está implementando en las páginas webs de los colegios que ya se han visitado y, tras algo más de un mes desde que se puso en funcionamiento este proyecto financiado por el Ayuntamiento de Málaga y la Fundación Unicaja, el resultado ha sido, según González, "mejor de lo esperado".

"Sabíamos que era algo muy novedoso y disruptivo dentro de los centros educativos, pero la acogida ha sido muy positiva", ha indicado la presidenta de ADA Lovelace, que ha destacado que el objetivo de esta herramienta impulsada por la asociación que preside e Infania no es denunciar, sino "prevenir y ofrecer un sitio para ser escuchado".

El presidente de la Asociación Infania e impulsor del proyecto, Juanjo Casado, ha subrayado que mediante la herramienta ya han contactado más de 280 personas en todo este tiempo, de las que un 25 por ciento eran los propios menores.

"Cuando hay un caso de acoso, hay una necesidad intrínseca de visibilizar la situación y romper. Si el niño es capaz de hacerlo por sí mismo, sería estupendo, pero normalmente va a necesitar la intervención del entorno educativo o social", ha afirmado Casado.

La jefa de estudios del colegio "Madre Asunción", Encarnación Llamas Acuña, ha reconocido que el acoso a veces es "difícil de detectar" y ha calificado esta nueva herramienta como "muy útil para ofrecérsela a las familias, que sufren mucho cuando se detecta un caso de acoso".

Miguel, que estudia cuarto de Educación Secundaria Obligatoria, ha escuchado en primera fila la presentación de este proyecto y lo aprueba: "Cuando te sientes acosado, sientes un montón de miedo y de emociones nuevas que, a no ser que te lo pongan por delante, no vas a tener la ocurrencia de decirlo o, si la tienes, no vas a tener el valor suficiente".

Los alumnos de este colegio, que expresaban que una víctima de acoso escolar se sentía "triste", "deprimido" o "asustado", saben ahora que se encuentra al rescate esta Brigada Antiacoso, que espera a un botón virtual de distancia para entrar en acción y ayudar a superar esta lacra.