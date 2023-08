Bosco Martínez-Bordiu confirma su ruptura con Adara: "Del amor al odio hay un paso"

MADRID, 23 (CHANCE)

La de Adara Molinero y Bosco Martínez-Bordiu se convirtió en la gran (y única) historia de amor de 'Supervivientes 2023'. A pesar de que nunca dieron muestras de una sintonía especial durante los tres meses de convivencia en Honduras, los concursantes daban rienda suelta a su pasión en los últimos días del reality, confirmando su sorprendente relación con un apasionado beso en la final en la que el sobrino de Pocholo Martínez-Bordiu se hizo con el maletín de los 100.000 euros.

De vuelta a la realidad tras el concurso, la pareja se convirtió en inseparable. Citas en Madrid, escapadas a Cuenca, Valencia o Barcelona -con sus compañeros Jonan Wiergo y Alma Bollo- e incluso un tatuaje a juego para demostrar que lo suyo marchaba viento en popa y se consolidaba a pasos agigantados.

Pero con el paso de las semanas su relación se ha ido enfriando y la última reflexión de Bosco en Instagram parece una confirmación de que su noviazgo con Adara ya es historia: "Cuando hay mal tiempo y oleaje en la vida de uno tiene que pensar que si hay temporal hay viento y si hay viento el Velero tira" ha comenzado, citando a continuación a su tío "mi coach Pocholo" para reconocer que "ser positivo no es fingir que todo esta bien, sino ver el bien en todo".

"La vida te da palos y aveces mas de uno y en el mismo sitio! Momentos de estos son los de ver el bien y pensar que todos lo sentimientos aunque duelan son bonitos, ya que del amor al odio hay un paso" ha confesado, dejando entrever que su ruptura con la superviviente no ha sido precisamente amistosa.

Por último, Bosco ha querido dar las gracias a los amigos que le acompañan en estos momentos y a los seguidores que le apoyan desde que entró en el reality, dejando claro que el fin de su breve relación con Adara no ha cambiado su filosofía de vida en absoluto: "Con vosotros siempre y efectivamente AQUÍ SOLO HAY UNA MARCHA , Y ESA ES AAAAatopeeeee!!".

Una publicación con la que el ganador de 'Supervivientes 2023' ha dado un paso al frente días después de que Adara diese un like a un comentario de una de sus seguidoras en Twitter que explicaría los motivos de su ruptura: "Era obvio que todos sabíamos, no había pareja, no había encuentros, no había escapadas de ellos solos ni unas vacaciones solos. Una pareja tiene que tener sus espacios, pero ¿tantos? Él es así, es respetable, pero no pidas iniciar una relación si te vas a pasar el verano a tu bola". Un 'me gusta' del que pareció arrepentirse y eliminó poco después, aunque ya habían sido muchos los que habían capturado la confirmación de lo suyo con Bosco no había funcionado.