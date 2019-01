Borrell: "Tenemos que prepararnos para las oleadas migratorias y no las vamos a parar con muros"

El Ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, Josep Borrell, insta a estar "preparados" para las "oleadas migratorias de mañana" y ha advertido de que la solución no son los "muros".

"Tenemos que prepararnos para las oleadas migratorias de mañana que van a venir y no las vamos a parar con muros", ha subrayado Borrell en referencia a Europa durante un desayuno informativo de Europa Press celebrado este lunes 14 de enero en el Hotel Villa Magna de Madrid.

El ministro cree que "la Europa que envejece no puede permitirse" no recibir migrantes y ha defendido la idea de una Europa "abierta" que sabe que tiene que recibir migrantes y "que se contrapone" al bloque que apuesta por "levantar muros".

Así, ha diferenciado entre dos mitades de Europa, la que sabe que tiene que aceptar un número de migrantes y la que rechaza las cuotas planteadas por la Comisión Europea.

"La Europa abierta asume que tiene que aceptar un número importante de inmigrantes regulando y organizando la inmigración, no dando la sensación de que estamos ante un fenómeno desordenado. La Europa que envejece no puede permitirse no recibir flujos demográficos del exterior", ha precisado.

Este bloque se contrapone, según ha explicado, con el que piensa que hay que "encerrarse en muros, si hace falta, para defender sociedades puras", una denominación que le genera "preocupación".

Sobre la decisión del Ministerio de Fomento de desautorizar el retorno del buque Open Arms al Mediterráneo central donde realiza una labor de vigilancia y rescate de migrantes, Borrell ha indicado que desconocía la noticia y que, por lo tanto, no podía informar sobre el asunto. En todo caso, ha señalado que si Fomento lo ha decidido tendrá sus razones para ello.