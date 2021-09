Boris Izaguirre no se sorprende por la separación de Ainhoa Arteta y Matías Urrea

MADRID, 19 (CHANCE)

Este sábado por la noche estaba prevista la entrevista de Matías Urrea en 'Sábado Deluxe', pero en el último momento se echó para tras porque así se lo aconsejaron en su profesión, ya que como se debe al servicio militar. La persona que acudió finalmente fue su abogada, Teresa Bueyes, quien desveló algunas cuestiones que arrojaron luz a toda esta polémica entre Matías y Ainhoa Arteta.

Hemos hablado con Boris Izaguirre, gran amigo de la soprano y asistente a su boda con Matías Urrea: "Sí, le he mandado un mensaje y ella me ha respondido. Yo creo que esto va a terminar bien, en el sentido de su salud. Ella se va a recuperar". Lo que tampoco nos ha podido desvelar es si la cantante vivía por encima de sus posibilidades: "No lo sé, pero seguro que vosotros os enteraréis antes que todos nosotros".

El periodista parece no haberle sorprendido la noticia del divorcio: "No, yo alucino con poquísimas cosas. Bueno, con lo de la pirámide de Nacho Cano quizás sí, pero con este tipo de cosas no creo que alucine". En cuanto a si es cierto que Matías Urrea no trataba bien a la soprano: "No lo sé, la verdad es que Matías es encantador".