Boris Izaguirre: "Los amigos de Miguel Bosé somos sus amigos por la discrección que tenemos"

MADRID, 24 (CHANCE)

La Academia de la Televisión Española hizo entrega un año más de sus galardones más especiales en la XX Edición de los Premios Iris. Entre muchos de los premiados, la serie Fariña se convirtió en la gran vencedora, en una gala dirigida por Boris Izaguirre.

El sonado divorcio de Miguel Bosé y el escultor Ignacio Palau Medina ha puesto al cantante en el foco de la noticia desde que saliera a la luz la pasada semana después de 26 años de relación y cuatro hijos en común.

El venezolano y el artista de temas tan conocidos como Amante Bandido o Morena Mía mantienen una gran relación de amistad desde hace mucho tiempo. El presentador de Sí Quiero Ese vestido ha sido de lo más discreto sobre el tema de la ruptura de Bosé: "Los amigos de Miguel somos siempre sus amigos y entendemos una cosa muy importante, respetamos mucho su silencio cuando él lo pide".

Asimismo, Boris ha apuntado que ahora lo que más necesita el cantante -como cualquier persona que está pasando por una ruptura reciente- es el abrigo y el cariño de sus seres queridos-: "Sus amigos somos sus amigos por la discreción que tenemos, por cierto, Miguel y yo somos amigos desde hace más de 20 años. La verdad es que pienso que en este momento hay que estar de su lado y de su parte".

Sobre su paso por MasterChef Celebrity y el rifirrafe de cada semana entre Antonia Dell' Atte y Carmen Lomana ha explicado como ha ejercido un papel de mediador: "Yo soy el que está en el medio siempre, soy el embajador y es un roll que me ha quedado bastante bien". Izaguirre ha reflexionado su paso por el talent culinario como un espacio en el que se ha enfocado a disfrutar y aprender de los demás concursantes: "Yo en MasterChef he aprendido a hacer equipo, no me interesa tanto competir para ganar, ya hay tanta gente compitiendo por eso, no me gusta estar en grupo de más de tres".