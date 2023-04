Boris Izaguirre está deseando conocer a Ana Sandra Lequio

MADRID, 30 (CHANCE)

Boris Izaguirre estrenó este sábado 'Trato de favor' y estuvo de lo más arropado por sus amistades más cercanas. El actor se dejó ver feliz mientras saludaba a rostros conocidos como Gonzalo Miró, Geraldine Larrosa y Cristina Castaño, entre otros. Rubén Nogueira también estuvo pendiente de sus amigos y aprovechaba para grabar un vídeo del éxito que ha tenido su marido en su primera función.

El presentador de televisión, que compartía estreno con Ainhoa Arteta, nos aseguraba que esta ha sido la mejor compañera para embarcarse en el mundo de La Zarzuela: "maravilloso, Ainhoa es increíble, es una maga. Es una mujer llena de luz, de espíritu, de compañerismo. Es una cómplice. Desde el primer momento que se sumó a esta aventura no ha hecho más que apoyarme, acompañarme, dedicarme toda su maravillosa voz, su magia".

Por otro lado, hablamos con Boris Izaguirre y nos confesaba que desea conocer a la pequeña Ana Sandra Lequio en persona: "me encantará conocerla si ana tiene a bien presentárnosla. No tenemos que estar obligándole a ella a que haga nada más". Además, aprovechó para recordar que la presentadora está rompiendo muchos moldes y es algo que hay que valorar: "Ya es suficiente todo lo que ha hecho, que creo que es muy importante. Nos está enseñando varias lecciones y yo creo que eso es lo importante que sus amigos tenemos que destacar".

Boris nos aseguró que Ana Obregón ha recuperado la luz y el color de su vida: "yo creo que muy bien. La hemos visto que ha cambiado el luto y está vestida en colores. Ha recuperado el color porque el color ha vuelto a su vida, eso es lo más importante de su hija Ana Sandra".

También le preguntamos por el enlace matrimonial entre Tamara Falcó e Íñigo Onieva, pero lo cierto es que todavía no sabe si va a asistir porque no ha recibido la invitación: "no lo sé, la verdad. A lo mejor estoy acá, a lo mejor estoy en Venezuela. Pero lo que sé es que realmente toda esta situación sigue siendo para mí un tema muy personal y prefiero que siga así".

Eso sí, el actor nos dejó claro su deseo de recuperar la relación con la Marquesa de Griñón: "bueno, desde luego, no pierdo nunca esa esperanza" y con su madre, ya que ahora mismo vive distanciado de la familia Preysler después de escribir un artículo que acabó con ese vínculo tan estrecho que tenían.