Boris Izaguirre cree que Genoveva Casanova "debería haber ido" a la coronación de Federido de Dinamarca

MADRID, 15 (CHANCE)

Como gran amigo de Javier Calvo y Javier Ambrossi, Boris Izaguirre fue uno de los rostros conocidos que no se perdió el gran 'concierto de año nuevo' que los directores organizaron de la mano de 'Stella Maris' y el reparto de 'La Mesías'. Demostrando la gran relación de amistad que comparte con 'Los Javis' desde hace años, el presentador no dudó en saludarlos con un beso en la boca como muestra de amistad con ellos. "Me encanta acompañar a Los Javis, es mi deber histórico, les adoro, me ha encantado La Mesías y me parece genial que hagan el concierto" reconoció a su llegada.Convertido en uno de loss miembros del jurado de la nueva edición de 'Bailando con las estrellas', Boris habló sobre el tremendo enfado e intento de abandono que Agatha Ruíz de la Prada protagonizó en la primera gala: "Valeria Mazza lo explicó bastante bien, mientras estuvo viendo cómo iban avanzando sus compañeros se fue encabritando cada vez más". "Yo creo que no hay ninguna aspereza, a ella no le ha gustado una votación del público, ha manifestado su opinión y estamos en esa situación" añadió al respecto.Ante las últimas palabras de Carmen Lomana sobre lo sucedido y en las que arremete contra la diseñadora, Boris prefiere mantenerse al margen: "Eso son cosas de ellas, yo no entro para nada en esa situación. Yo recuerdo mucho cuando eran muy amigas, me parecía genial, hacían una dupla estupenda como amigas, lamento que estén enfrentadas ahora".Como amigo de Genoveva Casanova, Boris habló sobre la reciente coronación de Federico de Dinamarca reconociendo que echó de menos la presencia de algunas personas durante el acto: "Está muy guapo él, ella estupenda también, María, me hizo falta otra gente, pero empezará el reinado y veremos cómo va eso. Genoveva creo que debería haber ido, pero no lo sé".