Boris Izaguirre asegura no se esperaba "para nada" las imágenes de Genoveva Casanova con Federico de Dinamarca

MADRID, 11 (CHANCE)

Esta semana no se ha hablado de otra cosa que de las fotografías que publica la revista Lecturas en exclusiva de Genoveva Casanova y el Príncipe Federico de Dinamarca paseando por la capital madrileña. Una exclusiva que ha dado la vuelta al mundo y de la que se han pronunciado muchos rostros conocidos debido al impacto social que han tenido.

Hace unos días, nos encontrábamos con Boris Izaguirre y le preguntábamos por estas imágenes y lo cierto es que se mostraba de lo más sorprendido al no esperarse para nada la amistad que ambos poseen.

El presentador de televisión nos confesaba que no se esperaba "para nada" las imágenes y nos anunciaba que "si acaso tuviese una opinión, creo que la publicaré en mi columna". Eso sí, dejaba claro que no le diría nada a Genoveva porque "no tengo su teléfono" y además no lo cree conveniente.

Unas imágenes que han provocado la huída de Genoveva de España y la sobre exposición del príncipe heredero de Dinamarca en sus redes, ya que no ha dejado de subir vídeos aparentando normalidad, sin hacer caso a la gran polémica internacional que se ha creado entorno a esta amistad.