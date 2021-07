Bomberos dan por estabilizado el incendio de Queralt y permiten volver a casa

Los Bomberos han dado por estabilizado el incendio iniciado en Santa Maria de Queralt (Tarragona), que desde el sábado ha afectado a unas 1.700 hectáreas, y ya permiten regresar a sus casas a las personas que habían sido desalojadas de masías aisladas.

Así lo han anunciado hacia las 14.00 hora local a los periodistas el director de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento, Joan Delort, y el jefe de los Bomberos de la Generalitat, David Borrell, quienes han indicado que, aunque todavía queda un pequeño tramo del incendio por perimetrar, el fuego se da por estabilizado porque ya no se prevé que pueda crecer más.

Ante esta situación, que ha sido posible en parte gracias a la lluvia que ha caído esta mañana en la zona, los equipos de emergencia permitirán regresar a sus casas a los vecinos que fueron desalojados de sus masías aisladas, aunque los bomberos seguirán sobre el terreno porque no se prevé poder entrar en fase de control hasta dentro de unos días.

Durante la pasada noche, quince personas desalojadas de sus masías han dormido en los tres centros habilitados por los equipos de emergencias: una en Santa Coloma de Queralt, nueve en Santa Maria de Miralles y cinco en Sant Martí de Tous, según Protección Civil.

Delort ha recordado que ya durante la mañana, ante la buena evolución de las tareas de los equipos de emergencias, se había podido levantar el confinamiento en tres municipios afectados por el humo -Sant Martí de Tous, Santa Maria de Miralles y Bellprat- y reabrir las cinco carreteras locales que habían sido cortadas.

No obstante, ha advertido de que el incendio no está aún controlado y que se deberá seguir trabajando, a un ritmo "más tranquilo" tanto para la ciudadanía como para los equipos de emergencias.

En este sentido, Borrell ha precisado que únicamente queda por cerrar el perímetro del incendio en una pequeña parte del flanco izquierdo de su cabeza, aunque lo han podido dar por estabilizado porque ya no se prevé que tenga fuerza para crecer más.

En cualquier caso, el jefe de los Bomberos ha advertido de que el incendio puede seguir teniendo algún tipo de actividad y provocar algunas humaredas o quemar en algunas cepas, por lo que las tareas para controlarlo y extinguirlo pueden durar aún algunos días, si bien no se prevé que pueda crecer más de su perímetro actual, que los Agentes Rurales sitúan en unas 1.700 hectáreas.

Borrell ha pedido a los ciudadanos que extremen la prudencia y no circulen por las carreteras locales reabiertas si no es "exclusivamente necesario" y que no vayan a visitar la zona del incendio porque aún hay muchos efectivos trabajando en esa área, comprendida entre las comarcas de Conca de Barberà, en Tarragona, y Anoia, en Barcelona.

También ha apelado a mantener una actitud prudente mañana porque, tras la "pequeña tregua" de hoy con un poco de lluvia y una humedad alta, el martes regresarán las altas temperaturas y el riesgo de incendio volverá a ser muy alto.