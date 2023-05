Blanca San Segundo, de primera graduada con Síndrome de Down en España a las listas del PP el 28M: "Soy muy valiosa"

Blanca San Segundo se convirtió en junio de 2019 en la primera persona graduada con Síndrome de Down en España y en este 2023 se presenta por segunda vez en unas listas a las elecciones municipales de su ciudad, Godella (Valencia), ante lo que advierte: "Soy muy valiosa".

Diez años después de que Ángela Bachiller se convirtiera en la primera edil con síndrome de Down del país, en Valladolid, San Segundo sigue reivindicando la capacidad de las personas con esta discapacidad intelectual. A su juicio, quien la "subestima" y quien no la considera "preparada" es porque "no la respeta". "No cree en mi porque no me conoce, porque yo creo que soy muy valiosa y estoy cualificada para estar en esta candidatura".

"Todo lo que he hecho hasta ahora, como graduarme en Terapia Ocupacional o escribir un libro que se llama 'Días de sol', ha sido a base de constancia y esfuerzo", ha explicado en una entrevista a Europa Press. "Yo siempre he luchado por mis principios, por mis ideas y siempre he trabajado duro para que la sociedad crea y acepte que soy muy capaz y me lo he currado para estar aquí", ha añadido.

La número 11 en las listas del PP para la alcaldía de Godella decidió entrar en política (entonces en Ciudadanos) en 2015. Esta decisión, según ha explicado ahora, se debe a que cree "que las personas con discapacidad quieren luchar desde dentro de todos los partidos políticos para defender sus derechos y que se las respete como personas". "Es lo que somos", ha apuntado.

San Segundo, patrona de la Fundación Cermi Mujeres, centra también sus reivindicaciones en "el papel de las mujeres" sobre el que, a su juicio, "aun queda mucho por hacer" en cuanto a valoración y respeto.

PROPUESTAS SOBRE DISCAPACIDAD

En general, según ha señalado, las políticas de discapacidad son un punto importante del programa electoral de la candidatura en la que participa y ha destacado la necesidad de que estas "sean reales y efectivas". La educación inclusiva para todos los niños con discapacidad y sin ella; favorecer que las empresas contraten a trabajadores de este colectivo; o favorecer la inclusión en el deporte, en el ocio, porque, son algunas de las que San Segundo ha destacado.

Sobre la diversidad en las listas en estas elecciones municipales y autonómicas del 28 de mayo, San Segundo ha señalado la necesidad de que haya "muchas más personas con discapacidad intelectual dentro de todos los partidos políticos". "Porque desde dentro de los partidos podemos hacer propuestas, intentar cambiar las leyes y luchar todos los días por nuestros derechos", ha insistido.

Es por eso que afronta la próxima jornada electoral con "optimismo" y, el futuro, "con ganas de trabajar y de hacer propuestas que favorezcan" los derechos de las personas con discapacidad.

"Todo esto se consigue a base de constancia y esfuerzo y yo estoy preparada para estar en esta candidatura", ha señalado, antes de apuntar que, aunque "la sociedad tiene prejuicios y va a ser complicado", quiere "estar dentro del partido" y que los ciudadanos la conozcan. "Que hablen conmigo, que me escuchen como yo escucho a los demás", ha indicado.