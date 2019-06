Blanca Romero: "Con el segundo niño si eché de menos la figura paterna"

MADRID, 4 (CHANCE)

Disfrutando al máximo de su faceta más personal y maternal, Blanca Romero no se perdió la presentación de la nueva Space Tourer de Citroën reconociendo que es una mujer aventurera y es que ella sola ha logrado sacar la fuerza suficiente para criar a dos hijos sin la figura paterna.

CHANCE: ¿Dónde tienes asentado tu sitio?

Blanca Romero: Sigo en Gijón, llevo ya casi nueva años y cada día estoy más a gusto, la vida es más fácil allí, tienes todos los amigos allí, es una buena calidad de vida.

CH: Esta furgoneta te viene de lujo...

Blanca: Pues sí porque nos gusta a mis amigos y a mi cogerla e irnos a surfear. En la furgoneta siempre pasan cosas relajadas, voy a convencer a todos mis amigos para que se compren una porque a mi dormir sola en la playa por la noche me da miedo, para eso si me gustaría tener un tío porque soy muy miedica. Desde que me he vuelto madre soy más miedosa.

CH: ¿A tu hijo le gusta la furgoneta?

Blanca: Le encanta. Además, le da a todos los deportes, tiene mucha energía y nunca se cansa. Ahora ha estado la hermana en casa y le ha regalado un traje nuevo.

CH: ¿Eres de cocinar?

Blanca: Sí me encanta, concino muy bien. Como buena tauro como mucho, pero no la metería (la cocina) en la furgoneta, comería por los chiringuitos.

"LOS ERRORES SON NECESARIOS, ME HA GUSTADO LA VIDA QUE HE TENIDO"

CH: ¿Qué has encontrado en el surf?

Blanca: Empecé tarde a surfear, pero me enamore. Me parece el deporte más sano para todo, me cambia el carácter y me limpia mucho. Yo soy de agua, soy muy activa y el agua me siente bien.

CH: ¿No te dan miedo las olas?

Blanca: Sí claro que sí, el mar impone mucho. Pero lo primero que aprendí fue a escapar de las olas cuando vea algo de peligro. El niño no tiene miedo, aunque en invierno a él no lo meto en el agua.

CH: ¿Y Lucía lo probo?

Blanca: Lo probó pero no es de deporte. A ella le gusta nadar pero pasa de ir con la tabla, ella es más tranquila.

CH: ¿Cuántas veces os han dicho que Lucía y tú sois como una gota de agua?

Blanca: Se parece más a mi madre y a su tía, que tiene rasgos indios.

CH: ¿Cuántos años llevas en el mundo de la moda?

Blanca: Con 16 años me fui a Japón con un contrato de tres meses.

CH: ¿Qué piensas si echas la vista atrás?

Blanca: Que parece que lo vivió otra persona, por ello volvería a hacer lo mismo.

CH: ¿Algún capitulo que quisieras borrar?

Blanca: Con los años te das cuenta que todo da igual, el secreto está con estar a gusto, los errores son necesarios. Me ha gustado la vida que he tenido, me gusta mucho la persona que soy, no cambiaría nada, solo enfermedades y cosas dolorosas de la familia.

BLANCA ROMERO: "LA MATERNIDAD LA HE SENTIDO DOS VECES Y FUERON DESEADOS"

CH: ¿Echas de menos haber formado una familia tradicional?

Blanca: Con el segundo niño si eche de menos la figura paterna, costo criarlo y hubiese sido más fácil para el niño también. Pase un momento duro y triste pero después de pasar eso tengo la recompensa de todo ese esfuerzo, pues me siento doblemente mejor y realizada.

CH: ¿Fue porque tu quisiste o porque las parejas no te acompañaban?

Blanca: Yo la maternidad la he sentido dos veces y fueron deseados, quise tener el primero a los 21 y quise después el siguiente catorce años después. Son niños que nacieron del amor, son de dos personas con las que en ese momento había una química brutal, han sido los que tenían que ser. Igual en otra vida fui malísima y estoy pagando el karma. Siempre voy con mis amigos y sus parejas, y aunque cuando me voy para casa ellos van riñendo yo me digo que estoy bien sola, que no hay mal rollo en casa. En mi hogar hay paz, esa es la recompensa de haber tenido carencias en un momento.

CH: ¿Qué papel han tenido tus padres con tus hijos?

Blanca: Mis padres son los mejores abuelos del mundo, adoran a sus nietos, para mi madre su nieta es como una hija. Yo quiero que estén siempre con sus abuelos, que tengan su pueblo, sus primos, y que luego ya viajen. Esos amigos de la infancia no se los pueden perder.

BLANCA ROMERO: "LUCÍA SIEMPRE FUE UNA NIÑA MUY ESPECIAL"

CH: Y los abuelos los consienten más...

Blanca: Mis padres están locos con los niños, los disfrutan el doble, son como otra vida para ellos, pero bueno ya están mayores tampoco y quiero que lo padezcan. No los suelo dejar allí a dormir.

CH: Lucía tiene mucha madurez y mucha personalidad...

Blanca: Siempre fue una niña muy especial ya que tuvo un nacimiento traumático. Desde pequeña fue especial. Ella sabe marcar sus tiempos y yo he depositado en ella toda la confianza, le he dejado que se asomase al límite de las cosas. Con Lucía al ser más joven le he permitido más cosas.