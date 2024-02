Blanca Romero aprovecha la alfombra roja de los Goya para denunciar el abuso

MADRID, 10 (CHANCE)

Blanca Romero ha sido una de las primeras actrices en aparecer en la alfombra roja de los Premios Goya 2024 y ha aprovechado las cámaras de los medios de comunicación para alabar a todas las personas que se han sentido acosadas en el terreno profesional o en su vida privada. En este caso, teniendo de contexto el 'MeToo', ha confesado que a ella también le ha tocado vivir alguna situación desagradable.

"Hay que aprovechar estas situaciones para alzar la voz y decir basta" nos comentaba la actriz, que dejaba claro que "me parece maravilloso que se denuncie y que se hable" aunque ella "soy más de en el momento, te suelto dos guantazos y ya está".

Unas declaraciones que no han pasado desapercibidas y que ha explicado, ya que según la actriz "hay que llevar a las niñas a karate, a boxeo" para que sepan defenderse aunque lo ideal sería que no ocurriese: "Si pudiese evitarse... pero con un placa bien dado se acabó el problema".

Le preguntábamos si ha vivido alguna situación desagradable y nos confesaba que "en algún momento lo he utilizado" porque "yo boxeaba muy bien, pero desgraciadamente tuve que hacer un KO", refiriéndose a dar un golpe a más de uno: "Alguna tontería que otra, bromitas las justas" y añadía: "Se quedaron en el suelo".

Unas situaciones que no llegaron a más porque "no hubo opción, no hay que llegar tan lejos" y por lo que no le quedó remordimiento de conciencia porque "luego me duché, me fui al cine y me sentí súper a gusto" y añadía: "Hay que perdonar y olvidar, hay que perdonar todos los días sino perdiste el juego".