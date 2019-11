Blanca Cuesta reaparece evitando hablar del juicio de Borja Thyssen

MADRID, 19 (CHANCE)

El Museo Nacional Thyssen-Bornemisza acogió la quinta y última edición de la subasta Smylife Collection Beauty Art. Esta subasta, que estuvo oficiada por la casa de subastas Durán, se ha convertido en un evento único que reúne arte, solidaridad y famosos.

A pesar de la expectación por la posible aparición de Borja Thyssen, lo cierto es que Blanca Cuesta acudió sola a la cita y prefirió no hablar de la reciente visita de su marido a los juzgados. Visiblemente seria, la artista explicó: "No quiero hablar de nada de eso, hoy no es mi día, es el día de muchos artistas".

Una Blanca más seria de lo habitual que sí nos habló de la obra que exponía: "Es una obra que se llama Venus y esperemos que consigamos mucho dinero, eso es lo bonito del día. Hoy y hay que centrarse en eso".

Y es que a pesar de la insistencia de los medios, Blanca no dio ninguna declaración sobre el reciente juicio de su marido: "Yo quiero que disfrutéis del día, hemos venido a recaudar mucho dinero, yo no soy la protagonista, estamos aquí muchos artistas y cada uno ha sacado lo mejor de sí mismo para ayudar a los demás".