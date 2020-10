BLACKPINK lanza su primer álbum, confirma su polémica colaboración con Cardi B y estrena canción con David Guetta

MADRID, 2 (CulturaOcio)

BLACKPINK ha lanzado el 2 de octubre The Album, su primer disco de estudio. El trabajo, que consta de ocho pistas, incluye Ice Cream, colaboración del grupo con Selena Gomez. Pero además, la banda ha sorprendido a los fans con Bet You Wanna, tema que ha grabado junto a Cardi B.

La canción ha llegado cargada de polémica. Cardi B ha respondido en Twitter a los fans de BLACKPINK, que insistieron en que la artista promocionara el tema. "Me encantan las chicas pero no dejaré que unos niños jueguen conmigo. Ya me han pagado por hacer lo que tenía que hacer y no haré nada más", escribió.

"No estoy loca, no voy a permitir que unos niños me falten al respeto. Hacéis que las relaciones con los artistas sean muy raras por culpa de ese extraño odio que estáis vertiendo, y estábais haciendo eso antes de que saliera la canción. Ya me pagaron y no soy yo quien pido estar en las canciones, ellos me lo piden", agregó. La cantante borró posteriormente las publicaciones.

Además del álbum, BLACKPINK ha lanzado el videoclip de Lovesick Girls, canción coproducida por David Guetta. En apenas cuatro horas desde su estreno, el vídeo ya ha superado los 21 millones de reproducciones en Youtube.

https://www.youtube.com/watch?v=dyRsYk0LyA8

Además, los fans han podido ver un clip con metraje inédito de BLACKPINK: Light Up the Sky, documental de Netflix sobre la banda. La producción llegará a la plataforma el 14 de octubre.

https://www.youtube.com/watch?v=vKLN5UKo87c&ab_channel=BLACKPINK

Aunque The Album es su primer disco de estudio, la formación surcoreana debutó en 2018 con Blackpink In Your Area y en 2019 publicó Kill This Love. El primer single de su nuevo disco, How You Like That, se estrenó el 26 de junio y arrasó en YouTube, donde tiene actualmente más de 550 millones de visualizaciones.