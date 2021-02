EH Bildu pide en el Congreso que el centro de salud de Estella pueda usar los locales del Instituto de Seguridad Social

La diputada de EH Bildu por Navarra, Bel Pozueta, ha registrado en el Congreso una batería de preguntas dirigidas al Gobierno central en relación a la petición del centro de salud de Estella para poder utilizar los locales pertenecientes al Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS).

Con ello, se busca "dar solución a los problemas de organización, así como una atención adecuada de las personas usuarias debido a la situación de pandemia".

En un comunicado, EH Bildu ha explicado que "ya en mayo de 2020 la dirección del centro de salud de Estella y la responsable del Servicio de Urgencias se pusieron en contacto con el alcalde para denunciar la situación que estaban soportando los profesionales y las personas usuarias del centro debido a la pandemia de Covid-19".

En este sentido, planteaban "poner a disposición de las necesidades derivadas de la situación sanitaria los locales del INSS en Estella", una solución, a su entender, "fácil y factible".

Según han indicado desde EH Bildu, "a finales de mayo se propuso la firma de un documento que recogía esta demanda a los alcaldes de la Zona Básica de Saldu de Estella y que, posteriormente, fue trasladado tanto a la consejera de Salud, Santos Indurain, a la presidenta del Gobierno de Navarra, María Chivite, como al delegado del Gobierno español, José Luis Arasti".

Sin embargo, la coalición abertzale ha censurado que "aún no se ha dado respuesta a esta petición". Por ello, "y desconociendo los trámites realizados desde la Delegación del Gobierno", Pozueta ha preguntado por escrito en el Congreso "si ya se han realizado los trámites para atender esta demanda tan necesaria, por qué no se ha dado ninguna respuesta aún y si acaso no consideran que se trata de una cuestión vital y urgente".