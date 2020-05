Bibiana Fernández se pone a dieta por los 5 kilos que ha cogido en el confinamiento

MADRID, 30 (CHANCE)

Bibiana Fernández ha decidido ponerse a régimen para acabar con los cinco kilos que ha cogido durante el confinamiento. La colaboradora de El Programa de Ana Rosa ha explicado a sus seguidores la dieta que va a seguir durante estas semanas.

"Como os digo cogí 5 kilos, en el confinamiento, como esta semana me reuní con amigos, dije antes, que sean más, ahora que disponemos de más tiempo, llamo y hago @pronokal_es , es el define, es poco el peso que quiero perder, y lo más importante es recuperar las rutinas alimenticia, una vez que adelgazas, retomar las 5 comidas, medir las cantidades y sobre todo una alimentación más equilibrada, menos dulces, más verduras pescados, tratar de comer, horno plancha vapor, en fin lo que ya sabemos todas y todos", explica la actriz.

Y es que durante este confinamiento se ha saltado un poco lo de comer comida sana: "Me abandone al confinamiento como a un amante, pensé que ya era la situación bastante complicada, como para estar encerrada y encorsetada, pero con independencia de lo que venga, ahora tengo tiempo para unir deporte andar y nadar, tienen las mismas letras, son sanos no y no agreden, las articulaciones, y con unas cintas de goma unas mancuernas y una pelona de pilates, ya tengo como para hacerme una tabla, pero ganar tono muscular, así que empiezo el lunes, porque me vendrán otros amigos, y desde el lunes si vienen que sea comidos, porque yo empiezo fase 1 para recuperar mi peso habitual, que seáis felices, un poquito de resaca ayer se nos fue la mano con los daikiris, esto de beber también, se entrena, después de tanto tot, sin beber, me pillo desentrenada, pero más feliz que una perdiz".